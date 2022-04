Wie wordt kampioen? Filip Joos: "Met 10 op 18 gaat Union er dichtbij zijn"

"Union is het aan zichzelf verplicht kampioen te spelen"

Niks hoeft, alles kan en dat maakt Union erg gevaarlijk.



Filip Joos: "Niks hoeft? Daar geloof ik niet in. Wel in "Alles kan". Maar Union is het aan zichzelf verplicht kampioen te spelen - zoals elke ploeg die na 34 speeldagen op de eerste plaats staat."

"Dat ze gevaarlijk zijn, is duidelijk. Ze hebben van alle teams het best gepresteerd en gevoetbald in onderlinge topduels."

"Met 10 op 18 gaan ze er dichtbij zijn. En dat is geen onmogelijke opdracht."