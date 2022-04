Vincent Kompany schreeuwt vreugde uit na kwalificatie: "Besef dat het atypisch is om dit te vieren"

"Ik besef dat het atypisch is voor Anderlecht om een play-offkwalificatie zo te vieren", aldus Kompany. "Maar ik sta daar volledig achter. Ik wil dat de jongens vandaag vieren en genieten, en de supporters ook. Het is al moeilijk genoeg geweest, jaren aan een stuk. Wij zijn vandaag qua budget niet meer nummer 1, 2, 3 of 4."

Een extra reden voor de euforie was dat de cruciale match tegen Kortrijk allerminst een formaliteit was. De thuisploeg kwam zelfs op voorsprong, maar paars-wit knokte terug.

"Ik ben vooral tevreden over die mentale weerbaarheid", loofde Kompany. "Het doelpunt van Kortrijk was volledig verdiend en we kwamen een paar keer goed weg in het begin van de wedstrijd, maar niemand is plotseling onrustig geworden of andere dingen gaan doen. We zijn moeten groeien in de wedstrijd, en dat is ook gebeurd."