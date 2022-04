Vol voor de titel? Mazzu wil het (nog) niet horen: "We zijn geen favoriet"

Al een heel seizoen probeert Felice Mazzu de druk af te houden, ondanks de geweldige resultaten van nieuwkomer Union. Net voor de start van de Champions' Play-offs greep hij terug naar een beproefd recept om de zenuwen te onderdrukken: een vierdaagse stage in Spanje.

Of het heeft geholpen? Bart Nieuwkoop straalde alvast vertrouwen uit op training. "We denken dat we klaar zijn, we hebben er erg veel zin in", zei hij. "In de winter hebben we een goede stage gehad en daarna goede resultaten gehaald."

Geen zenuwen dus... Maar hoe zit het met de ambities? "Het was een fantastisch jaar, als speler willen we het hoogst haalbare", aldus Nieuwkoop. "Als dat niet lukt, is er geen man overboord. Maar we zijn ambitieus: we willen het zo goed mogelijk doen."

"Of we voor de titel gaan? In de play-offs gaat iedereen vol voor de titel, dus wij ook. We krijgen een unieke kans om geschiedenis te schrijven. We willen iets tastbaars."