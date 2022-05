Mazzu en Schreuder zijn het eens: "De beslissing zal pas vallen op de slotspeeldag"

Club Brugge en Union kijken elkaar woensdagavond voor de 2e keer in 4 dagen in de ogen. Wie wint in Jan Breydel, zet mogelijk een grote stap richting landstitel, maar dat na woensdag nog niets beslist is, daarover zijn beide coaches het eens.

Met een ietwat gevleide 0-2-zege in het Dudenpark fietste Club Brugge afgelopen zondag het laatste gaatje met Union dicht. Beide clubs tellen nu evenveel punten, al is Club Brugge in het voordeel door het halve puntje extra dat Union kreeg bij de puntendeling na de reguliere competitie.



"Club Brugge heeft na zondag het mentale voordeel, ook in het klassement", beseft Union-coach Felice Mazzu. "Als Club kampioen wordt, zal het verdiend zijn op basis van de play-offs, niet op basis van de reguliere competitie. Maar de mensen kunnen dan wel blijven zeggen dat Club Brugge de beste ploeg van het land is."



Dat Club zondag ondanks de zege niet bepaald overtuigde, kan coach Alfred Schreuder niet deren. "Het hoeft er niet altijd mooi aan toe te gaan", vindt de Nederlander. "Het was een zege tegen een echte toppploeg."



"Union is heel ervaren, die ploeg hangt heel erg aan elkaar. Wij moeten in onszelf geloven en aan de tegenstander laten voelen dat we er staan."

We moeten eigenlijk opnieuw spelen zoals zondag, alleen misten we efficiëntie. Union-coach Felice Mazzu

Na zondag lijken de sterren gunstig te staan voor Club Brugge. Blauw-zwart heeft het mentale voordeel van de zege, van het halve puntje én haalde dit seizoen al 7 op 9 tegen de rechtstreekse rivaal. Toch geloven Mazzu en Schreuder dat alles nog mogelijk is na woensdagavond.



"Mijn ploeg is klaar om opnieuw oorlog te maken", zegt Mazzu. "We moeten eigenlijk opnieuw spelen zoals zondag, alleen misten we efficiëntie. Onze aanvallers hebben voldoende kwaliteiten om woensdag wél te scoren. En zelfs als Club Brugge wint, moeten we er nog in blijven geloven, tot het einde."



Ook Schreuder beseft dat de titelrace na woensdag nog niet gelopen zal zijn. "Als we woensdag Union verslaan, doen we een goeie zaak. Een gelijkspel is oké, zelfs bij een nederlaag is er niets aan de hand. Al zou dat natuurlijk niet goed zijn. Ik denk nog altijd dat de beslissing pas zal vallen op het einde van de rit, op de slotspeeldag."



Mazzu: "We hebben Vanzeir allemaal gesteund"