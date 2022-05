Club Brugge voor hét tweeluik met Union: "Bekijken het als Champions League-matchen"

Na 2 speeldagen in de eindronde heeft Union nog een bonus van 3 punten op Club Brugge. Woensdagavond kan de wereld er helemaal anders uitzien voor beide ploegen.

De neutrale liefhebber gunt vooral Union de titel. "Wat anderen denken en zeggen, vind ik niet zo belangrijk", zei Alfred Schreuder op de persconferentie van blauw-zwart. "Op het einde van de rit zullen we wel zien wie de titel verdient. De prijzen worden pas over twee of drie weken verdeeld."



De dubbele confrontatie met Union staat wel in het vet in zijn agenda. Schreuder: "Die matchen kan je bekijken als een soort Champions League-duel. We weten dat Union een hele goeie ploeg heeft, met hele goeie spelers en een hele intelligente coach."

"Voorin hebben ze veel kwaliteit en achterin geven ze weinig weg", gaat de coach voort. "Ik vrees niemand, maar ik heb wel respect voor Union."



"We weten ook hoe sterk wij kunnen zijn, hoe we ons ontwikkeld hebben sinds de winterstop en hoe wij dichter bij zijn geslopen op de ranglijst."