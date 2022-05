Hoe moet Club afwezigheid van Rits opvangen? Snelders: "Hij is niet onvervangbaar"

"Tegen Anderlecht kreeg Vormer nog eens zijn kans, maar dat experiment was gisteren niet al te succesvol. Hij heeft ook al even niet meer gespeeld, dus misschien heeft hij gewoon meer ritme nodig."

"Vroeger stond Ruud Vormer op die positie en moest Rits concurreren met Balanta", zegt Snelders. "Maar Rits is naar die positie doorgegroeid. Nu is het dus aan Schreuder om een adequate oplossing te vinden."

"In principe moet Club zijn afwezigheid wel kunnen opvangen. Rits is nu ook niet onvervangbaar."

Mats Rits ligt zeker een half jaar in de lappenmand. Net voor het belangrijke tweeluik tegen Union ziet Club Brugge dus een vaste waarde wegvallen. "Het is afwachten of het een keerpunt zal zijn", zegt Snelders.

Rits is in alle stilte en met prestaties op het veld een belangrijke pion geworden bij Brugge, maar "onmisbaar" is ook een beetje overdreven.

Dat Rits plots als een onmisbare schakel wordt gezien bij Club Brugge, verrast Snelders enigszins. "Vroeger was het nooit een probleem geweest, maar de zwaartekracht van Rits bleek toch sterker dan gedacht."

"Het feit dat ze zich nu eens in de haren krabben, toont wel de sterke evolutie aan van Rits."

"Als ploegspeler, die veel ruimte bestrijkt en op de positie van defensieve middenvelder uit de voeten kan, zou hij in aanmerking komen voor de nationale ploeg. Maar Roberto Martinez heeft nooit toegehapt."

Net voor het tweeluik tegen Union moet Schreuder dus eens puzzelen. "Ik denk niet dat het een probleem zal zijn", zegt Snelders. "Club Brugge heeft een brede kern."

"Voor Club is het hopen dat Vormer zijn niveau kan halen van voor hij in vraag werd gesteld. Hij kan ook vanuit de tweede lijn tot in het strafschopgebied raken. Ik denk dat iedereen een beetje rekent op de Nederlander."