Een jaar in het zog van sprookjesploeg Union in 'Allez l'Union': "We waren echt overal bij"

Vanaf vanavond kun je op Canvas en VRT NU 5 weken lang elke maandagavond het wonderseizoen van promovendus Union vanaf de eerste rij volgen in de documentairereeks "Allez l'Union." Documentairemaker Bart Aerts hoopt op de ultieme bekroning met een titel. "Maar net zoals het seizoen van Union nu al geslaagd is, is de docu ook zonder die ontknoping fantastisch."

Het idee om Union een heel seizoen te volgen, kwam voort uit een vorig project van productiehuis Watertower. Met de Zwanzederby werden de schijnwerpers gericht op de vrolijke rivaliteit tussen RWDM en Union. "Toen we wisten dat Union zou promoveren hebben we aan de club gevraagd of we hen konden volgen in hun eerste seizoen op het hoogste niveau in 48 jaar", zegt documentairemaker Bart Aerts.

"Union was meteen gewonnen voor het idee, ook omdat ze de groeipijnen van een club die nog maar net is overgeschakeld naar een professionele werking wilden tonen." "We kregen toestemming om alles te volgen: onderhandelingen over transfers, de taferelen in de kleedkamer, de afspraak die de spelers maakten om niet te vertrekken in de winter,... Er was geen limiet."

"Titel zou de kers op de taart zijn voor de docu, maar vooral voor Union"

Die openheid zorgt ervoor dat het een unieke documentaire is geworden, die nog een extra saus kreeg toen bleek dat Union plots zowaar meedeed voor de titel. "We wisten natuurlijk niet op voorhand dat het zo zou uitdraaien", zegt Bart Aerts. "Toch hebben we van in het begin die bescheiden zelfzekerheid gevoeld. Vorig seizoen verloor Union in de beker met 0-5 tegen Anderlecht en dat was een wake-upcall." "Ze wisten dat ze uit een ander vaatje moesten tappen. En dan winnen ze hun eerste match in 1A meteen met 1-3 bij Anderlecht! Na de 2e match, een 0-1-nederlaag tegen Club Brugge, zei voorzitter Alex Muzio al stellig: wij halen de top 3." "Ik dacht toen nog: wat zegt die allemaal? Maar hij zou achteraf nog herhalen dat hij aan het einde van de competitie tegen de mensen - die steeds het verval van Union voorspelden - wil zeggen: "You were wrong in the beginning, you were wrong in the middle and you were wrong in the end." "Een titel zou uiteraard fantastisch zijn voor onze documentaire. De kers op de taart. Maar het zou vooral fantastisch zijn voor Union. Dan zouden ze bewijzen dat je ook door op een authentieke manier te werken, zonder er geld tegenaan te smijten, nog altijd succes kan halen in België. Daarom dat veel mensen in de voetbalwereld het hen ook zouden gunnen."

Na de tweede match, nota bene een nederlaag tegen Club Brugge, zei de voorzitter al stellig: wij halen de top 3. Documentairemaker Bart Aerts

Samenhorigheid

Omdat alle deuren voor hen zijn opgegaan, waren de documentairemakers aanwezig bij heel wat cruciale momenten tijdens het seizoen. "Het moment dat ze de titel van herfstkampioen behalen, staat me nog goed bij. Iedereen vroeg zich af of Union niet zou bezwijken onder de druk, maar ze winnen met 1-7 bij Oostende." "Ook die rode kaart voor Dante Vanzeir is memorabel. Je zag dat hij in de put dreigde te sukkelen, maar hij ging daar heel goed mee om, ook dankzij de vele steun van zijn ploegmaats." Die samenhorigheid onderscheidt Union volgens Bart Aerts van heel wat andere ploegen. "Een heel emotioneel moment was toen de moeder van trainer Felice Mazzu overleed. Felice is iemand voor wie liefde heel belangrijk is. Hij hecht veel belang aan een amicale, familiale sfeer. Je zag dat de hele club met hem meeleefde. Die band maakte hen sterker." Hoe de documentaire afloopt, weten we nog niet, want de 5e en laatste aflevering draait helemaal rond de ontknoping van de Champions' Play-offs. Of blijft het daar niet bij en volgen we Union volgend seizoen ook in Europa? "Als tv-maker zeg ik natuurlijk meteen “ja”. Want het zal weer de moeite zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de club er alles aan zal doen om niet met de knieën bloot op het Europese toneel te verschijnen. Zonder zotte dingen te doen, want zo zijn ze niet bij Union."



Allez l'Union Vijfdelige sportdocumentaireeks over traditieclub Royale Union St-Gilloise, die voor het eerst in 48 jaar terug in de Belgische eerste voetbalklasse speelt. bekijk dit programma op VRT NU

U kunt de eerste aflevering vanavond om 21.17 uur bekijken op Canvas, voor Extra Time. De docu wordt ook op VRT NU aangeboden.