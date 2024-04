Zizou Bergs komt de top 100 nog niet binnen, het 8e matchpunt is er te veel aan

Enkele dagen na zijn toernooioverwinning in de Verenigde Staten heeft Zizou Bergs een nipte nederlaag geleden op het graveltoernooi van Madrid (Spa). Hij verloor in 3 sets van de halve Belg Luca Van Assche.

Na zijn mooie prestaties in Amerikaanse Challengertoernooien staat Zizou Bergs op het punt om zijn intrede te maken in de top 100 van het mannentennis.

Deze week lukte het hem nog niet. In de eerste ronde van het graveltoernooi in Madrid moest hij zijn meerdere erkennen in de jonge Fransman Luca Van Assche.

De halve Belg, hij is geboren in Brussel, leek op een zege in 2 sets af te stevenen. Bij 6-4 en 4-1 stond Bergs op. Hij dwong een tiebreak af en won die met 7-0!

Daarna was het vat af bij Bergs. Bij 5-1 in de derde set verweerde hij zich nog wel kranig. Pas na 8 matchpunten lag de Belgische nummer 1 tegen het canvas.

Volgende maand in Rome krijgt Bergs een nieuwe kans om de poort te openen naar de top 100 van het mannentennis.