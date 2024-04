Zizou Bergs wint net als vorig jaar Challenger in Tallahassee en klimt naar hoogste ranking: "Een topprestatie"

ma 22 april 2024 07:36

Zizou Bergs voelt zich in zijn sas in Tallahassee. Onze landgenoot won net als vorig jaar het Challengertoernooi in Florida. Bergs was het tweede reekshoofd en was in de finale in twee sets te sterk voor de Amerikaan Michell Krueger.

Zizou Bergs (ATP-107) had zich dankzij een driesetter geplaatst voor de finale in Tallahassee. In die finale werd het een slijtageslag tegen de Amerikaan Krueger, de nummer 277 van de ATP-ranglijst. Pas na bijna 2 uur trok onze landgenoot aan het langste eind: 6-4 en 7-6. De tiebreak in de tweede set was een echte nagelbijter. Na een 2-6-achterstand trok Bergs uiteindelijk met 11-9 het laken naar zich toe. De 24-jarige Bergs won het Challengertoernooi in Tallahassee vorig jaar al. In totaal zit hij nu aan 8 titels op Challengerniveau. Naast tweemaal Tallahassee (2023 en 2024) was hij de voorbije jaren ook de beste in Yokkaichi (2023), Drummondville (2023), Ilkley (2022), Almaty (2021), Rijsel (2021) en Sint-Petersburg (2021). Bergs heeft het naar zijn zin in de Verenigde Staten. Vorige week bereikte hij nog de finale van het Challengertoernooi in Sarasota. Door dat resultaat klom hij naar de 107e plaats op de ATP-ranking, de hoogste ranking tot dusver in zijn carrière. Dat zal op maandag 103 worden. Bergs moet nu terugkeren naar Europa, want hij heeft een uitnodiging gekregen voor het Masters 1.000-toernooi van Madrid, dat woensdag van start gaat.