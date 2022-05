Machtswissel in titelstrijd: Vanaken kopt Club naar leidersplaats, Union treurt na penaltymisser Vanzeir

clock 15:27 einde, 15 uur 27. Club zet enorme stap richting titel! De 0-2 van Nusa gaat door, maar eigenlijk maakt dat allemaal niet veel meer uit. Club Brugge wint op Union en neemt de leidersplaats over van de Brusselaars. Kort na rust miste Vanzeir een strafschop, aan de overkant maakte Vanaken een voorzet van Skov Olsen wel af. Woensdag krijgen we de return al in Brugge! . Club zet enorme stap richting titel! De 0-2 van Nusa gaat door, maar eigenlijk maakt dat allemaal niet veel meer uit. Club Brugge wint op Union en neemt de leidersplaats over van de Brusselaars. Kort na rust miste Vanzeir een strafschop, aan de overkant maakte Vanaken een voorzet van Skov Olsen wel af. Woensdag krijgen we de return al in Brugge!

clock 90+9' tweede helft tweede helft, minuut 99 match afgelopen

clock 90+9' tweede helft, minuut 99.

clock 90+8' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 98 door Antonio Nusa van Club Brugge. 0, 2. goal Union Club Brugge einde 0 2

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Toch het doelpunt! Geen idee hoe scheidsrechter Visser het beslist, maar het feestje van Nusa gaat toch door. Mitoma krijgt zo ook geen rode kaart. . Toch het doelpunt! Geen idee hoe scheidsrechter Visser het beslist, maar het feestje van Nusa gaat toch door. Mitoma krijgt zo ook geen rode kaart.

clock 90+6' Rood voor Mitoma. Wat krijgen we nog allemaal te zien! Na de hoekschop blijft de bal hangen, maar François kan net niet op doel besluiten. Het gaat dan razendsnel de andere kant uit waar Mitoma de doorgebroken Skov Olsen neerhaalt, maar Nusa er wel 0-2 van lijkt te maken. De assistent steekt zijn vlag in de lucht voor buitenspel. . tweede helft, minuut 96. offside Rood voor Mitoma Wat krijgen we nog allemaal te zien! Na de hoekschop blijft de bal hangen, maar François kan net niet op doel besluiten. Het gaat dan razendsnel de andere kant uit waar Mitoma de doorgebroken Skov Olsen neerhaalt, maar Nusa er wel 0-2 van lijkt te maken. De assistent steekt zijn vlag in de lucht voor buitenspel.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Nog een allerlaatste hoekschop voor de thuisploeg. Alles of niets! . Nog een allerlaatste hoekschop voor de thuisploeg. Alles of niets!

clock 90+6' Gele kaart voor Eduard Sobol van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 96 yellow card Eduard Sobol Club Brugge

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Lapoussin zoekt Mitoma die hard in aanraking komt met Buchanan. Mitoma houdt er een bloedneus aan over, Buchanan wordt even gecontroleerd op een hersenschudding. . Lapoussin zoekt Mitoma die hard in aanraking komt met Buchanan. Mitoma houdt er een bloedneus aan over, Buchanan wordt even gecontroleerd op een hersenschudding.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Er komen overigens 6 minuten bij, maar het ziet er momenteel niet naar uit dat we nog veel kansen zullen krijgen. . Er komen overigens 6 minuten bij, maar het ziet er momenteel niet naar uit dat we nog veel kansen zullen krijgen.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Nsoki geschorst. Pech voor Club Brugge want na een opstootje met Deniz Undav krijgt Stanley Nsoki geel. De verdediger is zo geschorst voor de partij van woensdag. . Nsoki geschorst Pech voor Club Brugge want na een opstootje met Deniz Undav krijgt Stanley Nsoki geel. De verdediger is zo geschorst voor de partij van woensdag.

clock 90+1' Gele kaart voor Deniz Undav van Union tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Deniz Undav Union

clock 90+1' Gele kaart voor Stanley N'Soki van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Stanley N'Soki Club Brugge

clock 89' Moris houdt Union in de match. De boeken konden bijna dicht in het Dudenpark, maar de thuisploeg kan uiteraard nog steeds rekenen op sluitstuk Anthony Moris. De doelman pakt uit met een knappe parade op een knal van Skov Olsen. . tweede helft, minuut 89. crucial save Moris houdt Union in de match De boeken konden bijna dicht in het Dudenpark, maar de thuisploeg kan uiteraard nog steeds rekenen op sluitstuk Anthony Moris. De doelman pakt uit met een knappe parade op een knal van Skov Olsen.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Union, Ismaël Kandouss erin, Dante Vanzeir eruit wissel substitution out Dante Vanzeir substitution in Ismaël Kandouss

clock 87' tweede helft, minuut 87. Lang gaat eruit na een sterke match, de piepjonge Nusa moet de wedstrijd volmaken. . Lang gaat eruit na een sterke match, de piepjonge Nusa moet de wedstrijd volmaken.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Club Brugge, Antonio Nusa erin, Noa Lang eruit wissel substitution out Noa Lang substitution in Antonio Nusa

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vanzeir en Undav gezocht. Mitoma heeft ruimte en kan iemand uitzoeken in het strafschopgebied, maar Vanzeir en Undav zijn niet te bespeuren. Zo zal Union uiteraard geen doelpunt meer maken. . Vanzeir en Undav gezocht Mitoma heeft ruimte en kan iemand uitzoeken in het strafschopgebied, maar Vanzeir en Undav zijn niet te bespeuren. Zo zal Union uiteraard geen doelpunt meer maken.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Het is Union dat nu mag voetballen, Club loert op de tegenaanval. Er is wat twijfel in geslopen bij de thuisploeg, ook de fans moeten toch even slikken en dat is uiteraard begrijpelijk. . Het is Union dat nu mag voetballen, Club loert op de tegenaanval. Er is wat twijfel in geslopen bij de thuisploeg, ook de fans moeten toch even slikken en dat is uiteraard begrijpelijk.