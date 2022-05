Union bekomt van uppercut tegen Club: "Maar we geloven nog in ultieme droom"

Plots was het zéér stil in het Dudenpark. Het verlies tegen grote concurrent Club Brugge is aangekomen bij Union. Onder meer Dante Vanzeir, die een elfmeter miste, was achteraf te ontgoocheld om te reageren.

Zijn ploegmaat Casper Nielsen deed dat wel. "Als we die penalty scoren, dan pakken we ze", zuchtte de Deen. "Gelukkig heeft Dante de juiste groep rond hem - we zullen voor hem zorgen. We hadden trouwens ook veel beter met andere kansen moeten omspringen."

Ook Deniz Undav beaamde dat: "Club kreeg één grote mogelijkheid en scoorde daaruit, terwijl wij te veel lieten liggen. Dat is bijzonder frustrerend. Zeker omdat we ook in de vorige twee wedstrijden de betere ploeg waren, maar niet konden winnen. Hier moeten we lessen uit trekken."