Union speelde zondag na meer dan 200 dagen de koppositie in de Jupiler Pro League kwijt aan Club Brugge. Was dit de definitieve ommekeer in de competitie of grijpen de Brusselaars toch nog de macht? 68 procent van de Sporza-surfers gaat voor het eerste, 32 procent ziet het nog goed komen voor Union. Na de match van vanavond kunnen de kaarten natuurlijk weer anders liggen.