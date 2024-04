Gent-toptalent Jorthy Mokio (16) staat op nummer 3: wie waren de jongste basisdebutanten in eerste klasse?

wo 24 april 2024 18:56

Toegegeven, erg mooie herinneringen zal Jorthy Mokio niet overhouden aan zijn basisdebuut in de Jupiler Pro League. Maar het 16-jarig toptalent van KAA Gent komt na zijn optreden in Sint-Truiden wel in uniek lijstje terecht. Een overzicht van oude bekenden en met een grote rol voor Anderlecht: dit zijn de 5 jongste basisdebutanten in eerste klasse.

1. Nii Lamptey - 16 jaar en 12 dagen

De nummer 1 steekt meteen 2 titels op zak: als 15-jarige werd hij de jongste debutant op het hoogste niveau in België. Niet veel later - en na zijn verjaardag - werd hij ook de jongste basisdebutant. Nostalgische Anderlecht-fans zullen zich Nii Lamptey zeker nog herinneren. In 1990 brak hij door bij paars-wit, waar kleppers als Marc Degryse en Luc Nilis nog de plak zwaaiden. Daar voegde Lamptey een vleugje speelsheid en spelvreugde aan toe. Zo ook bij zijn basisdebuut tegen Antwerp in januari 1991, waarin hij de tweede treffer voor zijn rekening nam in een 3-0-overwinning. Lamptey zou snel bouwen aan zijn weg naar boven. Via PSV belandde hij bij Aston Villa, waarna hij elk jaar van club zou wisselen tussen 1995 en 2001. Zeven jaar later hing de Ghanees zijn schoenen aan de haak met de Belgische titel in 1991 op zijn palmares.

Nii Lamptey was de jongste debutant én basisdebutant in ons land.

2. Francesco Botti - 16 jaar en 15 dagen

Doet de naam Francesco - of Franco, in het kort - Botti een belletje rinkelen? Vrees niet als dat niet het geval is. De middenvelder raakte niet aan 10 wedstrijden in de Belgische Eerste Klasse in de jaren zestig. Toch pronkt hij mooi op de tweede stek in dit lijstje. Op 9 september 1962 maakte hij zijn basisdebuut voor Olympic Charleroi als jonge knaap. Een match om snel te vergeten, want zijn ploeg ging 3-0 onderuit in Diest. Scoren of een assist geven lukte ook niet op het hoogste niveau in ons land. Op 49-jarige leeftijd en nog voor de eeuwwisseling overleed de Belg.

Uit de oude doos: Olympic Charleroi anno 1962.

3. Jorthy Mokio - 16 jaar, 1 maand en 26 dagen

De afgelopen dagen was er vooral veel te doen over zijn contract. Nu laat Jorthy Mokio zich ook opmerken op het veld. De centrale verdediger kreeg een eerste basisplek bij KAA Gent. Al werd hetgeen gedroomde wedstrijd door de blessure die hij opliep. Twijfel is er evenwel niet: "Mokio is en van onze grootste talenten", liet hoofd jeugdopleiding Emilio Ferrera in september optekenen. "Hij is een fenomeen: een linksvoetige centrale verdediger, snel, sterk met het hoofd, niet emotioneel maar rationeel in zijn spel. Mokio is benaderd door heel Europa, maar is hier bij ons. Dat zegt veel over hoe hoog zijn entourage onze jeugdopleiding inschat." Dat laatste is intussen minder een zekerheid. Mokio heeft nog steeds geen profcontract getekend bij de Oost-Vlamingen. Europese topclubs azen naar zijn diensten, waardoor Gent met een flink tegenbod op de proppen moet komen.

4. Celestine Babayaro - 16 jaar, 2 maanden en 11 dagen

"In youth we trust" bleek ook al de slogan voor de eeuwwisseling. Op 9 november 1994 maakt Celestine Babayaro zijn basisdebuut voor Anderlecht. Tegen KV Mechelen werd het een kurkdroge 0-1-nederlaag, gelukkig ging het op persoonlijk vlak enkel bergop voor de linksachter. In de zomer van 1997 - een jaar na zijn olympische triomf met Nigeria - versierde hij een transfer naar Chelsea. Daar won hij meteen Europacup II. Ook een landstitel, de FA Cup, de League Cup en Supercups zou hij op zak steken. Dat maakt van Babayaro de grootste prijzenpakker in deze lijst. Al heeft hij vooral in de Engelse landstitel van 2005 niet veel speelkansen gekregen. Daarom vertrok hij transfervrij naar Newcastle. Drie jaar later zou hij zijn carrière beëindigen in Californië bij LA Galaxy.

Stassin, Doll en een jonge Babayaro in een stevige paars-witte omhelzing.

5. Youri Tielemans - 16 jaar, 2 maanden en 16 dagen

De bekendste naam houden we als afsluiter: Youri Tielemans. Zijn debuut tegen Lokeren - dat ene Hans Vanaken vergalde met 2 goals - spoelde de middenvelder meteen door met basisstek tegen Cercle Brugge in augustus 2013. Toen al wist trainer John van den Brom wat iedereen ontdekte: Tielemans was een hoogintelligente, balvaste middenvelder met een loeihard schot in de benen. Kwaliteiten die de inmiddels 26-jarige Rode Duivel ver brachten in zijn professionele loopbaan. In de zomer van 2017 verhuisde hij naar Monaco, om via Leicester City bij Aston Villa te landen. Daar heeft Tielemans zich in de basis gewrikt als onmisbare pion voor coach Emery. Zal hij ook op het EK een generaal worden op het middenveld?