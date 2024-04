AA Gent verstevigt zijn grip op leidersplaats in Europe Play-offs met gevleide zege bij STVV

STVV heeft de afgelopen maanden een stevige thuisreputatie opgebouwd. De Truienaars verloren al 12 competitiewedstrijden niet meer in eigen huis, de laatste ploeg die op Stayen kwam winnen was Union op 8 oktober.



In die reeks werd wel nog een thuiswedstrijd verloren in de beker, en dat was tegen... Gent. De Buffalo's moeten dus niet wanhopen vanavond.