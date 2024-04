Hein Vanhaezebrouck bevestigt (nog) niet dat hij AA Gent verlaat: "Soms zit de pers erop, soms ernaast"

Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws schreven in hun dinsdageditie dat AA Gent niet doorgaat met Hein Vanhaezebrouck als trainer. Vlak voor de match tegen STVV werd Vanhaezebrouck uiteraard met dit gerucht geconfronteerd, maar voor één keer schonk hij geen klare wijn.

De beslissing om uit elkaar te gaan, zou volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws al een tijdje genomen zijn, maar KAA Gent en Hein Vanhaezebrouck zouden tot na de competitie wachten om het officieel bekend te maken.



Het lag dan ook volledig in de lijn van de verwachtingen dat Vanhaezebrouck het nieuws niet bevestigde voor de match tegen STVV. "Het is een verhaal van de pers, ik kan er niets over zeggen."

"Als het nodig is, zal ik daar over communiceren, maar nu ga ik daar niet op in. Maar als de journalisten uit eigen beweging iets willen schrijven, dan doen ze maar."

Samenvattend gaf Vanhaezebrouck de pers nog subtiel een veegje uit de pan. "Soms zitten ze erop, soms zitten ze ernaast. We zullen wel zien wat het deze keer is."