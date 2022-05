Verlamd tegen zwarte beest Club Brugge: de statistiek die Union mogelijk de titel kost

1 augustus: Union - Club: 0-1.

27 januari: Club - Union: 0-0.

8 mei: Union - Club: 0-2.

Een hattrick aan matchen zonder doelpunt. Met als constante dat Union achteraf vloekte over de vele gemiste kansen. Nochtans toonde de promovendus zich het hele seizoen bijzonder efficiënt - spitsenduo Dante Vanzeir en Deniz Undav op kop. Alleen tegen Club Brugge lijkt het maar niet te willen lukken.

Statistieken bewijzen dat ook. Op basis van de "expected goals" of "verwachte doelpunten" (berekend door een ingewikkeld computeralgoritme aan de hand van de kwaliteit van de kansen) had Union eigenlijk 4,3 keer moeten scoren verspreid over de drie matchen tegen Club.

Het grote zwarte beest.