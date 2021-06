Meester Vidarsson: "Volgens "verwachte doelpunten" hadden Denen met 2-1 moeten winnen"

Veel voetballiefhebbers zijn er al mee vertrouwd, maar voor wie nog niet helemaal mee is, legde Vidarsson het nog eens helder uit: "In het hedendaagse voetbal wordt heel wat geanalyseerd. Het nieuwe fenomeen is "expected goals" of "verwachte doelpunten".

"Wat is xG, zoals het ook genoemd wordt? Een heel ingewikkeld computeralgoritme rekent door de wedstrijd heen uit hoeveel doelpunten een ploeg eigenlijk zou moeten maken op basis van de kansen die gecreëerd worden."

"Daarbij zijn er een aantal criteria. Hoe dichter en centraler je bij het doel van de tegenstander komt, hoe hoger de puntenscore."

Wat leverde dat nu op voor Denemarken-België? "Bij de rust was er een goeie weerspiegeling van de wedstrijd. Na 45 minuten had België een score van 0,06, het had dus 6 procent kans om een doelpunt gemaakt te hebben. Denemarken had op dat moment 1,4 doelpunten moeten gemaakt hebben. Maar dat kan dus niet." De ruststand 1-0 was dus correct.

Na 90 minuten stelde Vidarsson iets opvallends vast: "Bij België steeg de score naar 0,98 of 1, bij Denemarken naar 2,35. In normale omstandigheden had Denemarken de match eigenlijk moeten winnen met 2-1."