Betaalde Union gisteren een zware prijs voor zijn democratische penaltysysteem?

Lange tijd was het strafschoppensysteem van Union onnavolgbaar én feilloos. Deniz Undav, Teddy Teuma en Dante Vanzeir wisselden elkaar schijnbaar willekeurig af.

Met succes, want tot 13 februari miste de ploeg geen enkele elfmeter.

In Extra Time deed Aster Nzeyimana het geheim achter de volgorde uit de doeken. "Ze hebben 3 vaste strafschopnemers, maar de volgorde wisselt elke week”, schepte de presentator klaarheid. “Teuma staat altijd als tweede op het blad. Vanzeir en Undav wisselen op de eerste plek."



Die eerste nam de elfmeters in thuismatchen voor zijn rekening, de ander in uitduels. Met de bijkomende voorwaarde: “Als de eerste in lijn al gescoord heeft in die wedstrijd, gaat de penalty naar de runner-up.”

Alleen miste Vanzeir in het thuisduel tegen STVV in de slotminuten een penalty. Bij veel ploegen zou hij zakken in de pikorde van strafschoppennemers. Zeker omdat Deniz Undav zijn perfecte rapport wél behield door onder meer te scoren tegen OHL (3 op 3).



