Leopold gaat niet in beroep in toeristenvisa-affaire: "In algemeen belang van hockey"

Leopold werd onregelmatigheden verweten bij het gebruik van toeristenvisa voor Monja en Albertarrio. Zij zouden vergoedingen in natura gekregen hebben, wat het reglement niet toelaat.



De beslissing van het Controlecomité had grote gevolgen voor Leopold. Door het verlies van 17 punten voor de groene tafel greep het mannenteam naast de play-offs, het moest zo aantreden in de barrages voor het behoud, wat makkelijk lukte.



De vrouwen van de club uit Ukkel degradeerden, ze mochten niet in actie komen in de barrages.



Ruim een week geleden tekende Leopold beroep aan bij het Beroepscomité, maar "in het algemeen belang van het hockey" en om conflicten te vermijden ziet de club daar nu van af.



Leopold herhaalt nog eens dat het unfair werd behandeld en dat het reglement van de KBHB verkeerd is toegepast. Het wil, in overleg met andere clubs, een hervormingsproces op gang brengen om "de tekortkomingen en disfuncties op het niveau van de KBHB te remediëren".



Afgelopen weekend veroverde Racing de landstitel bij de mannen. Gantoise kroonde zich tot kampioen bij de vrouwen.