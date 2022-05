"Leopold is het Anderlecht van het hockey, niemand had echt een straf verwacht"

Het Belgische hockey daverde vorig week op zijn grondvesten. Alsof Anderlecht 17 punten aftrek zou krijgen of Club Brugge zijn licentie zou mislopen. Dat gevoel heerste er een beetje na de uitspraak over traditieclub Leopold. In De Tribune schetste hockeykenner Floris Geerts de achtergrond bij het verhaal.

Het schandaal rond hockeyclub Leopold draait om toeristenvisa. Die waren nodig om de Argentijnse international Federico Monja en de Argentijnse international bij de vrouwen Agustina Albertario te kunnen opstellen. Volgens de regels mag het, maar dan mogen ze op geen enkele manier een vergoeding krijgen. Dat twee Argentijnse toppers gratis kwamen spelen in Brussel, was voor andere clubs ongeloofwaardig. De andere clubs wisten maar al te goed hoe de vork echt in de steel zat. "De Argentijnse spelers hebben zich namelijk ook aangeboden bij andere clubs", weet Floris Geerts.

"Monja en Albertario vroegen wel degelijk loon en een aantal andere vormen van vergoeding, zoals tickets om een aantal keer per jaar heen en terug naar Argentinië te vliegen, maar ook verblijf en een auto."



"Een aantal andere clubs hadden ook akkoorden met Nieuw-Zeelanders of Australiërs, maar die hebben ze moeten afbellen omdat ze hun werkvergunning ook niet in orde kregen."

Opgericht door kabinetschef koning Leopold en broers Solvay

Waarom dan zoveel commotie? Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Toch? In het Belgische hockey was dat toch niet zo evident. Leopold is een instituut in de Belgische (hockey)sport. "Leopold is een heel traditierijke club. Een beetje het Anderlecht van het Belgische hockey", vertelt Geerts. "De club speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de Belgische sport."

Leopold is medeoprichter van de Belgische voetbalbond, de Belgische hockeybond en speelde ook een belangrijke rol in het tennis.

"Leopold is medeoprichter van de Belgische voetbalbond, de Belgische hockeybond en speelde ook een belangrijke rol in het tennis onder meer als organisator van het WK in de jaren 20, toen Suzanne Lenglen wereldkampioene werd."

"De club is opgericht door de kabinetschef van koning Leopold II, de broers Solvey, en andere hooggeplaatste adel. Die grandeur is er nog altijd. Er wordt wel eens gezegd dat als Leopold doorduwt, de hockeybond volgt."

"Net daarom dat veel mensen hadden verwacht dat de zaak op de lange baan geschoven zou worden en pas na het seizoen er een uitspraak zou zijn. Iedereen was uiteindelijk verbaasd over de uitspraak."

Andere clubs hebben lang gewacht met een klacht

Voor de spelers van Leopold is het een bijzonder pijnlijk verhaal. De mannen streden een heel seizoen voor een plaats in de play-offs, maar moeten uiteindelijk tegen de degradatie spelen. De vrouwen degraderen. Dat de uitspraak er pas enkele dagen voor het begin van de play-offs kwam, heeft vooral te maken met de positie van de andere Belgische clubs, die lang niet wisten hoe ze moesten reageren tegenover Leopold. "Er is onderling veel vergaderd voor er een klacht is ingediend. De andere clubs dachten ook aan het imago van de sport, die fair play hoog in het vaandel draagt", zegt Floris Geerts. "Maar de conclusie was dat als er nu niets gedaan werd, er gelachen werd met de regels en volgend seizoen nog clubs de regels zouden overtreden." "Uiteindelijk hebben zelfs clubs klacht ingediend die benadeeld worden door een straf voor Leopold. Er waren ploegen die punten hadden gepakt tegen Leopold met die Argentijnen, dus die werden in vergelijking met de ploegen die hadden verloren tegen Leopold benadeeld door het puntenaftrek."

Beluister de hele aflevering van De Tribune