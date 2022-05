Kersvers kampioen Roeselare ziet jeugdproduct Desmet naar Italië vertrekken

Roeselare verzekerde zich afgelopen weekend van een nieuwe Belgische titel. Het versloeg in de finale van de play-offs de buren uit Menen overtuigend met driemaal 3-0.



Volgend jaar zal de kampioen het zonder sterkhouder Desmet moeten doen. De 22-jarige receptie-aanvaller, die ook bij de jeugd van Roeselare speelde, is op weg naar Noord-Italië. Hij zou aan de slag gaan bij Padova, al wil de kampioen dat niet bevestigen.

"We willen Mathijs het genoegen gunnen om zelf de naam van zijn toekomstige club aan te kondigen", klinkt het. "We bedanken Mathijs voor de voorbije, mooie en succesvolle jaren en wensen hem alle succes toe in de uitbouw van zijn internationale carrière."

Roeselare zwaait daarnaast ook de 26-jarige Arno Van de Velde uit. Als net geen 17-jarige snaak maakte hij in 2012 voor de eerste keer zijn opwachting in Roeselare. Vijf titels, evenveel bekers en vier supercups later beproefde hij zijn geluk in het buitenland. Eerst bij het Franse Sète, daarna bij het Duitse Friedrichshafen.

Afgelopen seizoen versterkte Van de Velde opnieuw het middencompartiment bij de West-Vlamingen, maar nu verlaat hij Roeselare dus alweer. Hij is op weg naar Menen.