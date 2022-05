Roeselare is opnieuw een maatje te groot voor Menen en verlengt zijn volleybaltitel

Ook in de 3e confrontatie tussen Roeselare en Menen was de titelverdediger op alle vlakken beter dan de streekrivaal. In de 3e set was de veer helemaal gebroken bij Menen, dat verloor met 25-22, 25-20 en 25-13.

Roeselare verlengt zo zijn titel, voor de club is het de 13e landstitel in de geschiedenis na 1989, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2021. Zo sluipt het steeds dichter bij eeuwig rivaal en recordkampioen Maaseik, dat 16 landstitels telt.