Roeselare veegt Menen opnieuw weg met 3-0, nieuwe titel wenkt

Omdat de eigen zaal niet werd goedgekeurd, moest Menen zijn thuismatch óók in Roeselare spelen. Het groene legioen was wel massaal op post om er desondanks een échte thuismatch van te maken.

Dat leek de jongens van coach Depestele tot grootse dingen te stuwen. In wat de beste set van deze titelfinale (tot nu toe) zou worden, kregen de volleybalfans alles wat hun hartje verlangt: goed volleybal en spanning, overgoten met een saus van controverse.

Roeselare kon uiteindelijk de bovenhand nemen dankzij een sterke reeks opslagen van Depovere. Na het 24-26-setverlies leek er iets te knakken bij Menen. Het hoge niveau van de eerste set werd nooit meer gehaald, in de plaats daarvan kregen we een overdaad aan akkefietjes en challenges.

Uiteindelijk zou Menen in set 2 en 3 samen maar iets meer punten halen dan in set 1. Dat is geen hoopvol signaal voor de 3e match zaterdag. Dan kan Roeselare, nu wél met de vele thuisfans, de buit over de streep trekken.