"Het zou me niet verwonderen als we straks "sir" Ronnie O'Sullivan moeten zeggen"

"De moeilijke spelers - die de boel wel op slot kunnen gooien, zoals Mark Selby, Yan Bingtao, Anthony McGill en Kyren Wilson - zaten allemaal in de andere tabelhelft. Een finale tegen Selby of Mark Williams was misschien een ander verhaal geweest."

7 wereldtitels. Alleen Stephen Hendry slaagde al in dat kunststukje in The Crucible. Maar gisteren kreeg hij het gezelschap van Ronnie O'Sullivan. Een verrassing wil Ruddy Bauwens het zelfs niet noemen. "Hij was gewoon bijzonder goed aan het spelen. De beste O'Sullivan blijft de beste speler ter wereld."

Met zijn 47 levensjaren is Ronnie O'Sullivan de oudste wereldkampioen in The Crucible, maar het einde is nog niet in zicht. Snookericoon Jimmy White sprak zelfs al van 10 wereldtitels voor "The Rocket".

"Dat is misschien een beetje overdreven, maar een 8e wereldtitel kan zeker", zegt Bauwens. "De "class of 92" (O'Sullivan, Williams en Higgins, red) speelt zijn beste snooker ooit. O'Sullivan is nu sterker dan 10-20 jaar geleden. Als hij zijn niveau kan vasthouden, waarom zou een 8e wereldtitel dan niet mogelijk zijn?"

Een 8e wereldtitel heeft O'Sullivan in elk geval niet meer nodig om de grootste aller tijden te worden, vindt Bauwens. "De discussie die er nog bestond, omdat Stephen Hendry meer wereldtitels had, is nu ook weggeveegd."

"O'Sullivan won nu 7 keer het WK, 7 keer de Masters en 7 keer het UK Championship, dat zijn in totaal 21 majors. Als je dat vertaalt naar een andere sport, dan zijn dat 21 majors in het golf of 21 grandslamtitels in het tennis."

"Bovendien heeft hij ook alle records op zijn naam staan. Alles wat ertoe doet, heeft hij meermaals gewonnen. Je kan hem gerust de Tiger Woods van het snooker noemen. Het zou me niet verwonderen als we binnenkort "sir" Ronnie O'Sullivan moeten zeggen."