WK-vloek achtervolgt Brecel: "Wat zijn beste match had moeten worden, werd zijn slechtste"

"Als ik terugkijk naar zijn vijf wedstrijden tot nu toe in The Crucible, dan was het zijn zwakste partij. Terwijl het eigenlijk zijn beste had moeten zijn, zeker als je kijkt naar zijn vorm."

In het tweede frame miste Luca de beslissende zwarte bal. Sloeg die misser hem uit zijn lood? "Dat zal ongetwijfeld een tik zijn geweest", zegt Bauwens. "Maar ik weet niet of het beter zou zijn gegaan als de zwarte bal wel was binnengevallen."

"Ik was blind." Het was de enige verklaring die Luca Brecel had voor zijn zwakke partij tegen Noppon Saengkham. Ook Rudy Bauwens heeft niet meteen een antwoord klaar. "Het was een dag waarop het om een of andere reden niet liep", zegt hij. "Dat heeft iedereen verrast, Brecel nog het meest van al."

Tot voor het WK dacht je: Brecel zit op zijn plaats in de top 16 van de wereld. Gisteren denk je dan: hij hoort niet thuis in de top 50 van de wereld.

Nochtans leek de loting in het voordeel van Brecel: Noppon Saengkham had hij al twee keer gemakkelijk geklopt. "Op papier zat het goed, maar het is op de snookertafel dat het moet gebeuren", aldus Bauwens.

"Zijn niveau op de Scottish Open was bijzonder goed. Het niveau waarvan je zegt: Brecel zit op zijn plaats in de top 16 van de wereld. Gisteren denk je dan: hij hoort niet thuis in de top 50 van de wereld."

"Brecel moet extra horde nemen op volgend WK"

Luca Brecel raakte nog nooit voorbij de eerste ronde in The Crucible. "Het zal toch een kras zijn. Hopelijk wordt het snel een litteken", vertelt Bauwens. "Ook zijn nederlagen tegen Gary Wilson en Marko Fu op het WK zijn blijven hangen. Dat waren matchen die hij had kunnen en moeten winnen."

"Als Luca volgend jaar weer in The Crucible staat, zal iedereen weer beginnen over zijn 5 nederlagen in de eerste ronde. Dat is toch een extra horde die hij moet nemen. Hij zal er alleen over raken, als hij eens goed start."

Brecel zal een periode nodig hebben om deze tik te verwerken. "Hij gaat nu zijn huis renoveren en daar zijn thuisbasis van maken. We zullen zien of dat een goede zaak is."

"De Chinese spelers zoeken elkaar voortdurend op om oefenwedstrijden te spelen. Brecel doet het op zijn eentje op training. Of dat goed genoeg is? Dat is een vraag die hij zelf zal moeten beantwoorden."