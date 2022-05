Grappende O'Sullivan na 7e wereldtitel: "Ik wil het record wel een jaartje delen met Hendry"

Na de wedstrijd waren er tranen, maar in het interview na de wedstrijd grapte O'Sullivan zoals vanouds. Het publiek in The Crucible smulde gretig mee.

"Ik probeerde zo relax als mogelijk te zijn, maar dit was waarschijnlijk mijn beste wedstrijd ooit tegen een speler van het kaliber als Judd", opende hij. "Trump is nu al een van de grootsten in de sport, hij zal hier terugkomen voor meer wereldtitels."

Met zijn zevende wereldtitel komt O'Sullivan naast de legendarische Stephen Hendry. "Ik ben nooit bezig geweest met records. Als je ze hebt, is het leuk, maar ik heb nooit goed gespeeld met de focus op een record. Ik wil gewoon genieten van mijn spel."

"Of ik blij ben dat ik het record met Hendry kan delen? We kunnen het voor een jaartje delen", alludeerde hij nu al op een 8e wereldtitel.

"Ik heb nooit doelen voor mezelf gesteld", ging hij verder. "Ik hou van het spel, maar het haalt ook het slechtste in me naar boven. Ik heb de laatste 7 à 8 jaren mijn emoties wat uitgeschakeld."



"Ik bereid elk toernooi voor alsof het een trainingskamp is. Ik doe mijn oefeningen en let op mijn voeding. Ik hou van winnen, maar ik geniet er vooral van om te spelen. Het is misschien geen goed idee, maar volgend jaar zullen we hier opnieuw staan", besloot hij.