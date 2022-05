O'Sullivan weigert Belgische ref hand te schudden na opstootje: "Hij zoekt problemen"

Na 2015 kreeg onze landgenoot Olivier Marteel voor de tweede keer de eer om de WK-finale in goede banen te leiden. "Een enorme eer", zei hij vooraf bij Sporza. Problemen verwachtte de Belgische scheidsrechter niet. "Een opstootje is zeldzaam. Zeker in een WK-finale zullen er normaal gezien geen problemen zijn."

Maar Marteel moest gisteren toch eens ingrijpen in het achtste frame. De scheidsrechter spelde Ronnie O'Sullivan de les, omdat hij iets verkeerds zou hebben gezegd.

"The Rocket" was zich echter van geen kwaad bewust en vuurde terug. "Wat heb je gezien? Niets. Controleer maar alle camera's", foeterde de zesvoudige wereldkampioen.

Ook tegenstander Judd Trump was zichtbaar ontevreden, omdat hij net voor een belangrijke bal uit zijn concentratie werd gehaald. Na het einde van de sessie weigerde O'Sullivan om Marteel de hand te schudden.

"Hij zoekt altijd problemen", reageerde O'Sullivan achteraf. "Dat gevoel krijg ik gewoon bij hem. Hij mag gerust alle camerabeelden bekijken. Het is zijn probleem, niet het mijne."

Na een vlotte avondsessie, waarbij O'Sullivan uitliep tot 12-5, leken de plooien alweer gladgestreken. "The Rocket" gaf Marteel een vuistje bij het verlaten van The Crucible. Vandaag valt de beslissing op het WK: de eerste speler met 18 frames is wereldkampioen.