Titelverdediger Mark Selby sneuvelt na recordmatch tegen Yan Bingtao op WK snooker

Mark Selby zal zijn wereldtitel niet verlengen. De 38-jarige Engelsman werd zaterdag in het Crucible Theatre van Sheffield huiswaarts gestuurd na een memorabele wedstrijd tegen Yan Bingtao.

Selby potte nochtans breaks van 54, 54, 50, 54, 83, 132, 64, 131, 86, 117 en 88 weg, maar kreeg weinig lijn in zijn spel en gaf Yan een hoop kansen. Die greep de Chinees ook. Met onder meer drie century-breaks maakte hij het uiteindelijk af.

Het 22e frame van het zenuwslopende duel gaat de geschiedenisboeken in als het langste frame ooit gespeeld in de Crucible. Pas na 85 minuten en 22 seconden potte Yan de laatste zwarte bal. Het vorige record stond op 79 minuten en 31 seconden in de partij tussen Gary Wilson en Luca Brecel in 2019.

In de kwartfinales (best of 25) neemt de 22-jarige Yan, in 2021 winnaar van de Masters, het op tegen drievoudig wereldkampioen Mark Williams, die vrijdag zijn landgenoot Jackson Page vlot met 13-3 uitschakelde.

Voor Selby, die de laatste maanden kampte met mentale problemen, volgt dus geen opsteker. Toch reageerde de viervoudige wereldkampioen positief na afloop. "Ik ben trots op mezelf", vertelde hij.

"Ik heb lang geworsteld met mezelf en met het spel, ik genoot niet meer van het snooker. Ik ben dit toernooi ingegaan zonder echt te weten wat ik mocht verwachten. Ik voelde dat ik vandaag op verschillende momenten in de wedstrijd de betere was, maar uiteindelijk lukte het niet. Ik ben alvast blij dat mijn spel er weer op vooruit gaat."