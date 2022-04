Befaamde "Class of '92" imponeert alweer: "Het is zoals wijn: ze worden steeds beter"

Wat zat er in 1975 in het water in Engeland, Wales en Schotland? Vermoedelijk een stevige portie snookertalent, want in dat levensjaar zagen Ronnie O'Sullivan, Mark Williams én John Higgins het licht.

In 1992 kwamen de drie jonge snaken van 17 jaar een eerste keer piepen op het profcircuit, 30 jaar later draait de "Class of '92" nog altijd mee aan de top. Samen hebben ze 13 wereldtitels en talloze rankingtoernooien op hun palmares staan.

Toch is het nog maar de tweede keer dat ze alle drie in de halve finales van het WK staan. In 1999 gebeurde het nog al eens en toen ging... Stephen Hendry met de wereldtitel lopen. Maar het zou wel zijn laatste zijn. Tussen 1998 en 2013 verdeelden O'Sullivan, Higgins en Williams maar liefst 11 wereldtitels onder elkaar.

"En na 30 jaar staan we er nog altijd", zei Higgins na zijn kwarfinale. "The Class of '92 speelt beter dan ooit tevoren. Het is fantastisch dat we nu samen in de halve finales zitten."