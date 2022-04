Van Asgreen tot Merlier: renners likken hun wonden na Parijs-Roubaix

Het is niet het voorjaar waar Quick Step-Alpha Vinyl vooraf had op gehoopt. Ook tijdens Parijs-Roubaix kreeg de ploeg een hele portie pech te verwerken. Yves Lampaert kwam op 7 kilometer van de finish in contact met een toeschouwer langs de weg en kwam hard ten val. Weg podiumplaats.

Ook Kasper Asgreen en Florian Sénéchal kwamen niet ongeschonden uit de Hel. Asgreen ging naar verluidt door een wiel heen tijdens een val, en verloor een stukje van zijn oor.

Sénéchal werd net als Lampaert ten val gebracht door het toedoen van een toeschouwer. De Fransman probeerde de fan te ontwijken en viel in de berm. Hij liep gelukkig geen zware verwondingen op, maar verloor zo wel zijn plaats in het elitegroepje.