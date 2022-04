"Peloton gunt Lampaert zijn 1e kassei, maar pas op voor herboren Terpstra in Parijs-Roubaix"

Onze spion in het peloton (een anonieme renner) staat te popelen voor zijn favoriete wedstrijd van het jaar. "Als ik wil winnen in Roubaix, moet ik meeschuiven in een vroege vlucht", klinkt het ambitieus.

Parijs-Roubaix is een rare klassieker. Als alles meezit en je zit in een goede positie, kan je in de Hel herboren worden. Neem nu Niki Terpstra. Over hem wordt al maanden met geen woord gerept. Terpstra zal zondag op de eerste rij staan om mee te wippen in de vroege vlucht. Hoe omvangrijker de kopgroep, hoe groter de overlevingskansen. Dan kan je in de wielen meerijden en verspil je in de kopgroep niet meer energie dan in het peloton De grote kanonnen mogen in de finale dan nog bij Terpstra komen, ze zullen hem op de vlakke kasseistroken niet meer losrijden. Als Terpstra dan op kousenvoeten vertrekt en er is twijfel achter hem, pakken ze hem niet meer terug. 8 jaar na zijn 1e zege in Roubaix,

Zelf moet ik het ook van zo'n scenario hebben: naar het front trekken voordat de grote tenoren er een lap op geven.



In de strijd voor die grote vroege vlucht is het een kwestie van de grote motoren in de gaten te houden. Als Campenaerts vertrekt in de eerste wedstrijduren, is het een berekende gok om mee te wippen. Ook Tratnik is een gouden kerel om in zo'n vlucht aan je zijde te hebben.

Als ik 1 echt verrassende naam met rood moet omcirkelen, kom ik uit bij een renner van Arkéa-Samsic: Connor Swift. Hij won vorig jaar de Tro Bro Léon, zo een beetje de Bretoense versie van Parijs-Roubaix. Ik ben Swift al geregeld in koers tegengekomen. Zodra er kasseien of offroadwegen zijn, komt hij bovendrijven. Is het niet met de vroege vlucht, dan zal het door te anticiperen zijn dat Swift in de finale geraakt. En zo’n rare snuiter met een grote motor kan zichzelf dan zomaar eens overtreffen in de mooiste klassieker van het jaar.

"Van Aert of Van der Poel? Geef mij maar Lampie"

De aanwezigheid van Wout van Aert zal zondag sowieso een grote impact hebben op het koersverloop. Wout gaat als knecht van start. Maar als hij zich halfweg de wedstrijd kiplekker voelt, zal Jumbo-Visma hem wel als kopman uitspelen. Voelt Wout zich toch geen 100 procent, dan is het zijn taak om gaatjes dicht te ritsen in dienst van Laporte. Christophe is dit jaar sowieso een grote podiumkandidaat in Roubaix.

Van der Poel en Van Aert die met z’n tweeën naar de Vélodrome stuiven, is voor de meeste fans het droomscenario. Maar van mij mag Yves Lampaert zondag met de kassei zwaaien op het podium in Roubaix. De helft van het peloton gunt het hem. Ik weet van zijn Melkerie-vrienden dat Lampie er alles voor gedaan heeft om top te zijn voor zijn koers van het jaar. Alle tegenstanders houden van hem, hopelijk is de Hel zondag ook lief voor Yves.