Zo staan de sterren voor Parijs-Roubaix: Van Aert meteen naast Van der Poel

Dat bewijs heeft Wout van Aert niet in handen. Van Aert vloog over de voorjaarswegen, tot corona hem weer met zijn voeten op de grond zette. Naar eigen zeggen staat hij met bescheiden ambities aan de start, maar daar hecht de jury van Sporza weinig geloof aan.

Dat Mathieu van der Poel met een van de twee plaatsjes met 3 sterren gaat lopen, mag geen verbazing wekken. De kasseien van Roubaix passen de Nederlander als een handschoen en in de Ronde van Vlaanderen bewees hij dat de vorm tiptop is.

Aan tijdrijders geen gebrek bij de mannen met 2 sterren, vooral dan met Europees kampioen Stefan Küng en wereldkampioen Filippo Ganna. Ze kozen elk wel een totaal andere weg richting Roubaix.

Küng bewandelde het klassieke pad en kan met een 3e plaats in de E3, een 5e plaats in de Ronde en een 8e plaats in de Amstel misschien wel terugblikken op zijn beste voorjaar ooit.



Ganna bereidde zich in de luwte van de wielerpiste maniakaal voor op zijn droomkoers, die hij won bij de jeugd. Enige nadeel voor de Italiaan: bij zijn vorige 2 deelnames haalde hij de uitslag telkens niet.

Wie ook nog geen aansprekende resultaten in Parijs-Roubaix boekte, is Kasper Asgreen. Toch heeft de Deen heel wat zaken die voor hem pleiten: zijn bonkige gestalte, zijn prima vormpeil (6e in de Amstel) én zijn ploeg. Niemand behaalde meer succes op de kasseien dan Quick-Step.