Uw gids voor Parijs-Roubaix: parcours, kasseistroken, deelnemers, livestream

Zo was het vorig jaar:

In die calvarietocht leverde Florian Vermeersch zijn visitekaartje af. Zijn tank geraakte maar niet leeg en in de finale klampte hij aan bij Mathieu van der Poel en Sonny Colbrelli.

Het parcours:

Om 11 u gaat het peloton van start in Compiègne en op 161 km van de finish (na ruim 90 kilometer in de benen) begint de ketting te ratelen op de eerste van 30 kasseistroken.

In de herfst of in de lente: ASO bewaart zijn succesformule en heeft amper gesleuteld aan het parcours van deze 119e editie van Parijs-Roubaix.

Deelnemerslijst:

Het rugnummer 1 wordt niet uitgedeeld aan Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), die in de ziekenboeg verblijft.

Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), die hem flankeerden op het podium in oktober, zijn er wel bij. Onze landgenoot wordt begeleid door Victor Campenaerts en Philippe Gilbert, de Nederlander wordt omringd door onder meer Tim Merlier en Gianni Vermeersch.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) zat een tijdje in het vagevuur, maar is in de zevende hemel nu hij toch naar de Hel mag. Tiesj Benoot stoomt zich in Nice klaar voor het Waalse werk, Christophe Laporte rondt zijn voorjaar af op eigen bodem.

Bij Quick Step-Alpha Vinyl zijn alle kopstukken eindelijk eens samen present, maar hoe fit zijn ze? Kasper Asgreen was meer dan in orde in de Amstel Gold Race, maar overtuigde nog nooit in de Hel. Voor Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Zdenek Stybar wordt het kantje boord.

Ineos Grenadiers fietst op een roze wolk: Tom Pidcock slaat deze klassieker over, met Michal Kwiatkowski, Filippo Ganna en Dylan van Baarle is er een zeer aantrekkelijke drietand. En dan vergeten we nog bijna jonkies Magnus Sheffield en Ben Turner.

Het veld wordt aangevuld met veel klinkende namen die hier in het verleden al uitgeblonken hebben of die de voorbije weken op dreef waren.

Wat zit er nog in de tank van Matej Mohoric (Bahrain Victorious)? Is ex-winnaar Niki Terpstra (TotalEnergies) nog in staat om te schitteren? Renderen de combo's Greg Van Avermaet/Oliver Naesen (AG2R-Citroën) en Mads Pedersen/Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) eindelijk?

Groupama-FDJ wil het koppel Stefan Küng/Valentin Madouas nog eens laten brommeren, Nils Politt (Bora-Hansgrohe) werd in 2019 2e en ex-winnaar John Degenkolb (DSM) heeft met zijn bandensnufje misschien een streepje voor.

Ook Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert), Michael Matthews (BikeExchange) en Matteo Trentin (UAE) zullen hun stempel proberen te drukken.