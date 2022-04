Oppermachtige Dylan van Baarle wint Parijs-Roubaix, herboren Wout van Aert is 2e

16:55 16 uur 55. Eén voor één druppelen ze binnen: ook Van der Poel en Lampaert. De zege zat er niet in, maar het is zonde dat hij een mogelijke podiumplaats verliest door die onvoorzichtige toeschouwer. . Eén voor één druppelen ze binnen: ook Van der Poel en Lampaert. De zege zat er niet in, maar het is zonde dat hij een mogelijke podiumplaats verliest door die onvoorzichtige toeschouwer.

16:54 16 uur 54. Van Aert is 2e voor Küng, Devriendt net niet op het podium. Mohoric is 5e.

16:53 16 uur 53. Er wordt gesprint met z'n vieren voor de 2e plaats.

16:53 16 uur 53. Van Baarle soleert naar de zege in Parijs-Roubaix: "Iedereen applaudisseert voor die ereronde".

16:52 16 uur 52. De winnaar valt in de armen van Ineos-chef Dave Brailsford. En zeggen dat Van Baarle vorig jaar buiten tijd finishte. Het gemiddelde: 45,8 km/u, de snelste editie ooit.

16:51 16 uur 51. Dylan van Baarle: petje af! De schoonheidsprijs is voor Dylan van Baarle: hij was vandaag veruit de sterkste en boekt de mooiste zege uit zijn carrière! Oranje boven.

16:51 16 uur 51. Ik denk dat iedereen Dylan van Baarle deze zege gunt. Hij heeft geen vijanden in het peloton. . José De Cauwer.

16:51 Laatste km. Van Baarle draait de piste op. Bestaat er iets mooiers dan in je eentje de piste opdraaien? . 16 uur 51.

16:49 16 uur 49. Nog 2 kilometer. Als uitsmijter rest Van Baarle nog de showstrook Crupelandt.

16:48 16 uur 48. Küng heeft geen zin in een sprint en valt aan. Van Aert reageert kloek, Mohoric en Devriendt kuisen hun tenen uit.

16:46 16 uur 46. De ereronde van Van Baarle wordt stilaan ingezet. De podiumplaatsen gaan naar het kwartet Van Aert, Mohoric, Küng en Devriendt. Lampaert, op een neutrale fiets, moet Van der Poel laten gaan.

16:44 16 uur 44. Nog 6 kilometer. Van Baarle hebben we ingevuld, Van Aert, Küng en Devriendt vatten Mohoric bij de kraag. Lampaert wordt opgeraapt door Stuyven en Van der Poel.

16:44 16 uur 44. Val Lampaert! "Hoe is dat nu mogelijk?!".

16:43 Val van Lampaert! We worden helaas opgeschrikt door een vreselijke val van Lampaert! Hij blijft haperen aan de hand van een supporter in Hem en kletst snoeihard tegen de stenen. Het podium lijkt weg. . 16 uur 43.

16:42 16 uur 42. Nog 8 kilometer en we mogen de stenen van Hem ook al nagenoeg schrappen. De posities: Van Baarle Mohoric en Lampaert op 59" Van Aert, Devriendt en Kung op 1'12" Van der Poel, Stuyven, Pichon en Petit op 1'55"

16:38 16 uur 38. Alleen al voor hun manier van koersen, verdienen ze bij Ineos Grenadiers de overwinning. . Karl Vannieuwerke.

16:38 16 uur 38. Kat in bakkie? Van Baarle zet Lampaert en Mohoric op 35 seconden. Achter hem zal het spel voor de podiumplekken ook losbarsten.

16:37 16 uur 37. Nog 12 kilometer. Dylan van Baarle is helemaal ontketend. Niet vergeten: de Nederlander heeft meegedraaid bij de waaierputsch op 200 km van de finish.

16:37 16 uur 37. Bekijk de passage door Champin-en-Pévèle en de Carrefour de l'Arbre: Van Baarle solo.

16:36 16 uur 36. Van der Poel heeft weer een stel goeie benen gevonden, maar het podium, laat staan de zege, is weg. Van Baarle rijdt steeds verder weg van zijn achtervolgers.

16:35 16 uur 35. Ik heb niet het gevoel dat Lampaert en Mohoric nog naar Van Baarle zullen rijden. . Renaat Schotte op de motor.

16:34 Op Gruson. Van Baarle Mohoric en Lampaert op 19" Van Aert, Devriendt en Küng op 40" Van der Poel . 16 uur 34.

16:33 16 uur 33. Van der Poel heeft zijn zoveelste adem gevonden en gaat nog op zoek naar Van Aert en Küng. De Zwitser zit op een gaatje na een slipper.

16:32 16 uur 32. Het zou wat zijn mocht Ineos Grenadiers ook deze klassieker winnen. Ze leken zich wat vergaloppeerd te hebben, maar Van Baarle is dan toch een waardige aas. De ellende van Carrefour is bijna voorbij.

16:32 16 uur 32. Turner gaat onderuit in een bocht.

16:31 16 uur 31. Mohoric en Lampaert skarten dat het een lieve lust is. Ze blijven op zo'n 10 seconden hangen. We schrijven hen nog niet af!

16:30 Carrefour de l'Arbre. De Nederlander Van Baarle snijdt de laatste zware strook van de dag aan. Hij vliegt. En karren maar! . 16 uur 30.

16:30 16 uur 30. Van Baarle gaat er vandoor.

16:29 16 uur 29. Het ziet er rooskleurig uit voor Van Baarle. De Nederlander rijdt meter per meter weg van Lampaert en Mohoric, ook Van Aert en Küng trappelen ter plaatse.

16:27 16 uur 27. De kopgroep spat uit elkaar. Op zijn kousenvoeten rijdt Van Baarle weg, Lampaert en Mohoric happen naar adem en Devriendt begint te harken.

16:26 16 uur 26. Pech voor Stuyven! "Die fietswissel ging heel snel".

16:25 Lekke band Stuyven! Het is aan Van Aert en Küng om de overzetboot te nemen, want Stuyven staat stil met een bandbreuk. We gaan naar strook 5: Camphin-en-Pévèle, de laatste strook voor Carrefour. . 16 uur 25.

16:24 16 uur 24. Van der Poel koerste opvallend zuinig en de puzzel valt nu in elkaar: zijn benen draaien niet zoals hij zou willen. Krijgt hij nu een kleine terugslag na die abnormale winter? De zege mag hij - altijd met twee woorden spreken - op zijn buik schrijven.

16:23 16 uur 23. Nog 21 kilometer. Lampaert, Devriendt, Van Baarle en Mohoric Van Aert, Stuyven en Küng

16:23 16 uur 23. Het kacheltje van Van der Poel is opgebrand. . José De Cauwer.

16:23 16 uur 23. Stuyven, Van Aert en Küng springen weg, Van der Poel past.

16:22 16 uur 22. Van Aert weet dat het menens is: hij gaat met Küng naar Stuyven. Van der Poel past: voor hem lijkt het over and out.

16:21 16 uur 21. De versnelling komt er nu toch in de achterhoede: het is de jarige Stuyven die gas geeft. Voorin gaat Mohoric nog altijd snoeihard tekeer.

16:21 Grijpt Lampaert zijn kans vandaag? . 16 uur 21.

16:19 16 uur 19. Lampaert is op zijn Voecklers gekke bekken aan het trekken. Een stukje West-Vlaamse komedie of is het vat stilaan af? Op Mohoric komt geen sleet, Van Baarle lijkt nooit te ademen en ook Devriendt oogt nog altijd kloek.

16:18 16 uur 18. Bij het zevental gaat het niet snel genoeg, maar daar moet je in principe Pichon vergeten en ook Petit en Turner beschermen hun kopmannen. Het is dus aan Van Aert, Van der Poel, Küng en Stuyven.

16:17 16 uur 17. Over 10 kilometer zitten we op Carrefour. Mohoric zit na de pech terug waar hij zat, maar met Devriendt omarmt hij nu ook Lampaert én Van Baarle. De Nederlander zit erbij.

16:15 Nog 27 kilometer. Lampaert, Devriendt en Mohoric Van Baarle op 7" Van Aert, Van der Poel, Turner, Küng, Petit, Stuyven en Pichon op 25" . 16 uur 15.

16:14 16 uur 14. Lampaert en Mohoric rijden naar Devriendt, Van Baarle probeert: "Dit is een gevaarlijk moment".

16:13 16 uur 13. 3 leiders. Dit is een gevaarlijk moment, want sommige favorieten pokeren. Mohoric en Lampaert buffelen tot bij Devriendt. Van Baarle blijft hangen.

16:12 16 uur 12. Wie heeft nu een neus voor het goeie moment? Het kriebelt alleszins bij Lampaert en Mohoric, Turner moet aan de bak voor Van Baarle.

16:10 16 uur 10. Terwijl Lampaert laat sleutelen aan zijn fiets, zakt het tempo niet. Devriendt is helaas een vogel voor de kat: nog 19 seconden.

16:10 16 uur 10. Stel je voor dat Van Aert en Van der Poel samen naar de piste gaan. . Karl Vannieuwkerke.

16:09 16 uur 09. Er zit geen spatje verval op het gezicht van Van Aert, die er nog een laagje bovenop legt. Wat is dit een koers om duimen en vingers bij af te likken.

16:08 Alle favorieten zitten samen op Templeuve. 16 uur 08.

16:07 16 uur 07. We schuiven naar het puntje van onze stoel. Petit probeert Devriendt te beschermen, Van der Poel heeft nog niet aangevallen. Nog 32 kilometer en nog 7 stroken!

16:05 16 uur 05. Van Aert keert terug vooraan.

16:05 16 uur 05. De volgwagens nodigen uit tot bevoorrading en overleg, maar Küng heeft daar geen nood aan. Zo wordt het een slopende finale. Het valt geen seconde stil.

16:04 Nog 36 kilometer. Devriendt op 34": Van Aert, Van der Poel, Turner, Van Baarle, Lampaert, Küng, Mohoric, Stuyven, Pichon, Petit . 16 uur 04.

16:02 16 uur 02. Van Aert sluit aan. Onze man op de motor ziet hoe Van Aert naar zijn dij tast. Hij tankt bij en sluit nu ook weer aan, maar hangen er krampen in de lucht?

16:02 16 uur 02. Pech voor Mohoric! "En plots is Tom Devriendt alleen leider in Parijs-Roubaix!".

16:01 16 uur 01. Mohoric valt terug tot bij Van der Poel en co, Van Aert kan hun achterwerk bijna aantikken.

16:01 16 uur 01. Devriendt alleen leider! Wat is dit een knettergekke koers! Plots staat Mohoric stil met pech, Devriendt voert nu deze koers aan. Had hij dat vanochtend durven te denken?

16:00 16 uur . Pech! Van Aert rijdt lek op slecht moment. Pech! Van Aert rijdt lek op slecht moment

15:59 15 uur 59. Van Aert moet zich tussen het stof en de wagens een weg naar voren banen. Een terugkeer zit er wel aan te komen, maar het is de zoveelste streep op de carrosserie. . Van Aert moet zich tussen het stof en de wagens een weg naar voren banen. Een terugkeer zit er wel aan te komen, maar het is de zoveelste streep op de carrosserie.

15:58 Lekke band Van Aert! De pot ellende voor Wout van Aert is nog niet leeg: hij heeft een nieuwe fiets nodig. Is dit de tik te veel? . 15 uur 58. Lekke band Van Aert! De pot ellende voor Wout van Aert is nog niet leeg: hij heeft een nieuwe fiets nodig. Is dit de tik te veel?

15:56 15 uur 56. We hebben 9 achtervolgers op leiders Mohoric en Devriendt: Van Aert, Van der Poel, Küng, Van Baarle, Turner, Lampaert, Stuyven, Petit en Pichon. . We hebben 9 achtervolgers op leiders Mohoric en Devriendt: Van Aert, Van der Poel, Küng, Van Baarle, Turner, Lampaert, Stuyven, Petit en Pichon.

15:55 15 uur 55. Het dubbeltje is richting een van de verwachte kopmannen aan het vallen, maar we nemen nu al onze hoed af voor Tom Devriendt. En intussen gaan Lampaert, Stuyven, Turner en Petit toch weer aanpikken bij Van Aert en Van der Poel. . Het dubbeltje is richting een van de verwachte kopmannen aan het vallen, maar we nemen nu al onze hoed af voor Tom Devriendt. En intussen gaan Lampaert, Stuyven, Turner en Petit toch weer aanpikken bij Van Aert en Van der Poel.

15:54 15 uur 54. Van Aert met een reuzeversnelling: "Wat een koers, Van der Poel is erbij met Küng". Van Aert met een reuzeversnelling: "Wat een koers, Van der Poel is erbij met Küng"

15:54 15 uur 54. Nog 42 kilometer. Mohoric en Devriendt Van Aert, Van der Poel, Küng, Van Baarle en Pichon We beginnen aan de laatste 10 stroken. . Nog 42 kilometer Mohoric en Devriendt Van Aert, Van der Poel, Küng, Van Baarle en Pichon We beginnen aan de laatste 10 stroken.

15:53 15 uur 53. Dit zijn kopmannen. Deze mannen gaan doorrijden. . José De Cauwer. Dit zijn kopmannen. Deze mannen gaan doorrijden. José De Cauwer

15:51 15 uur 51. De waardeverhoudingen worden nog wat duidelijker. Van der Poel en Küng voegen zich bij Van Aert en nemen over. Met dit trio gaan we richting Van Baarle en zo naar Mohoric en Devriendt. . De waardeverhoudingen worden nog wat duidelijker. Van der Poel en Küng voegen zich bij Van Aert en nemen over. Met dit trio gaan we richting Van Baarle en zo naar Mohoric en Devriendt.

15:51 15 uur 51. Sénéchal kraakt onder de druk en maakte een tuimeling in de gracht. . Sénéchal kraakt onder de druk en maakte een tuimeling in de gracht.

15:50 15 uur 50. Van Aert! Van Aert verkoopt de rest op een paasei om u tegen te zeggen. De rest staat stilaan met zijn mond vol tanden. Hij stuift in zijn eentje richting Van Baarle. . Van Aert! Van Aert verkoopt de rest op een paasei om u tegen te zeggen. De rest staat stilaan met zijn mond vol tanden. Hij stuift in zijn eentje richting Van Baarle.

15:50 15 uur 50. Sénéchal valt letterlijk weg op Mons-en-Pévèle. Sénéchal valt letterlijk weg op Mons-en-Pévèle

15:48 15 uur 48. Pichon was al een tijdje om zijn moeder aan het roepen en is nu helemaal gaar. Er blijven dus nog twee koplopers over tussen een muur van publiek: Mohoric en Devriendt. . Pichon was al een tijdje om zijn moeder aan het roepen en is nu helemaal gaar. Er blijven dus nog twee koplopers over tussen een muur van publiek: Mohoric en Devriendt.

15:46 Mons-en-Pévèle. Mohoric, Devriendt, Pichon Van Baarle op 43" Van Aert, Van der Poel, Sénéchal, Lampaert, Küng, Stuyven, Turner en Petit op 55" . 15 uur 46. Mons-en-Pévèle Mohoric, Devriendt, Pichon Van Baarle op 43" Van Aert, Van der Poel, Sénéchal, Lampaert, Küng, Stuyven, Turner en Petit op 55"

15:45 15 uur 45. Valpartij achteraan, onder Merlier in de problemen. Valpartij achteraan, onder Merlier in de problemen

15:43 15 uur 43. Van Baarle heeft een neus voor zulke momenten. De nummer 2 van de Ronde van Vlaanderen deed het ook twee weken geleden kort na de Koppenberg. We maken ons zoetjesaan klaar voor het laatste wedstrijduur. Het kransje met kandidaat-winnaars verkleint. . Van Baarle heeft een neus voor zulke momenten. De nummer 2 van de Ronde van Vlaanderen deed het ook twee weken geleden kort na de Koppenberg. We maken ons zoetjesaan klaar voor het laatste wedstrijduur. Het kransje met kandidaat-winnaars verkleint.

15:41 15 uur 41. Dylan van Baarle, pedaleur de charme in bijberoep, rijdt weg uit het pakket met de andere favorieten. In het peloton bestuderen ze de kasseien van te dichtbij na een val. Asgreen en Van Baarle moeten er voet aan de grond zetten. . Dylan van Baarle, pedaleur de charme in bijberoep, rijdt weg uit het pakket met de andere favorieten. In het peloton bestuderen ze de kasseien van te dichtbij na een val. Asgreen en Van Baarle moeten er voet aan de grond zetten.

15:41 15 uur 41. We sluipen richting Mons-en-Pévèle. 3 leiders 12 achtervolgers met Van Aert en Van der Poel op 1'00" peloton op 1'30" . We sluipen richting Mons-en-Pévèle. 3 leiders 12 achtervolgers met Van Aert en Van der Poel op 1'00" peloton op 1'30"

15:40 15 uur 40. Ik heb het gevoel dat we nog iets formidabels gaan zien. . Karl Vannieuwkerke. Ik heb het gevoel dat we nog iets formidabels gaan zien. Karl Vannieuwkerke

15:40 15 uur 40. Interessant groepje knalt weg met Van Aert en Van der Poel, voorsprong leiders smelt weg. Interessant groepje knalt weg met Van Aert en Van der Poel, voorsprong leiders smelt weg

15:39 15 uur 39. In een begenadigd dagje jaagt Van Keirsbulck het tempo nog de hoogte in. Wie nog met deze kleppers naar de piste wil, moet nu aan de bel trekken. . In een begenadigd dagje jaagt Van Keirsbulck het tempo nog de hoogte in. Wie nog met deze kleppers naar de piste wil, moet nu aan de bel trekken.

15:36 Van Aert en Van Baarle zetten de achtervolging in op het groepje Mohoric. 15 uur 36. Van Aert en Van Baarle zetten de achtervolging in op het groepje Mohoric