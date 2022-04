Dylan van Baarle geloofde zijn ogen niet op de velodroom: "Ik zag niemand meer aankomen"

"Het is ongelofelijk", vertelde een dolgelukkige Van Baarle na afloop. "Ik kon het niet geloven toen ik de velodroom opreed. Ik keek nog of er geen renners zouden aankomen, maar dat gebeurde niet."



"Of ik hiervan gedroomd heb? Het is een monument, natuurlijk droom je daarvan. Om 2e te worden in de Ronde van Vlaanderen en om nu te winnen in Roubaix... Ik ben gewoon sprakeloos."



Van Baarles team, Ineos Grenadiers, maakte de koers vanaf het begin en was voltallig mee in het eerste peloton toen het pak al vroeg in twee brak. "Het was niet gepland om zo vroeg te gaan met de ploeg", vertelde Van Baarle.

"We waren vanaf het startschot heel gefocust, we wilden niet achtervolgen maar vooraan controle hebben. Vanaf toen wist ik dat we een goede kans hadden, omdat we minder energie hadden verbruikt."



Nochtans liep het niet helemaal gesmeerd voor de Nederlander. "Ik had wat pech en reed lek, Ganna ook, iedereen had wel iets voor. Maar we zijn rustig gebleven en uiteindelijk kwam het goed. Dit resultaat is fantastisch."



"We wilden de wedstrijd hard maken voor de tweede voorraadzone. Daarna voelde ik dat ik heel sterk was en reed de ploeg voor mij. Ik kan hen niet genoeg bedanken. Het is een geweldige lente voor ons. Hier gaan we van genieten."

Na de zeges van Kwiatkowski in de Gold Race en Sheffield in de Brabantse Pijl komt er bij Ineos nu ook nog Parijs-Roubaix bij. Het succes kan niet op bij de Britse formatie. "We hebben hier jaren hard voor gewerkt. We hebben ook pech gehad, maar nu loopt alles gesmeerd. Het hele team drijft mee op deze wolk."