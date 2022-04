Alle cruciale fases in Parijs-Roubaix: van demonstratie Ineos tot twee keer pech Van Aert

1. Waaieralarm! Ineos Grenadiers breekt de koers vroeg open

"Het is anarchie", zeggen Karl en José in koor.

Na amper 50 kilometer steekt Ineos Grenadiers de boel in de fik. Zowat alle andere tenoren, met Van der Poel en Van Aert op kop, zijn op dat moment in slaap gedommeld. Ze knokken zich beetje bij beetje weer in koers.

2. Hergroepering voor Wallers, Wout van Aert even verder met een andere fiets

Vlak voor het Bos van Wallers komen de verschillende pelotonnetjes weer samen. Al staan er tijdelijk enkele vraagtekens achter de naam van Wout van Aert. Hij lijkt erdoor te zakken, maar dat is slechts schijn, want niet veel later blijkt dat Van Aert op een fiets van ploegmaat Timo Roosen reed. Na de fietswissel sluit hij in een mum van tijd weer aan.

Helemaal voorin is er een trio ontstaan: Mohoric, Pichon en Devriendt. Zij hebben na het Bos van Wallers iets meer dan 2 minuten voorsprong op het peloton.