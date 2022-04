Tom Devriendt grote revelatie met vierde plek: "Nooit gedacht dat dit mogelijk was"

Wat Wout van Aert deed was straf, maar de Parijs-Roubaix van Tom Devriendt was wellicht nóg straffer. De 30-jarige Belg van Intermarché-Wanty-Gobert reed een hele dag in het offensief en eindigde nog vierde. "Wat Mohoric me vroeg? Om sneller te rijden."

Een zoveelste hoogdag voor Intermarché-Wanty-Gobert. De bescheiden ploeg eindigde met vijf renners in de top 20 van Parijs-Roubaix. Voor de meeste "screentime" keek iedereen in de richting van meesteraanvaller Taco van der Hoorn, maar het was Tom Devriendt die de aandacht naar zich toezoog. De 30-jarige Belg is een onbekende voor het brede publiek, met maar twee zeges op het hoogste niveau op zijn palmares. Vandaag was hij evenwel de hele tijd mee in de eerste waaier en trok hij op 111 kilometer van de aankomst samen met Matej Mohoric in het offensief. 30 kilometer voor de finish reed Devriendt zelfs even alleen aan de leiding. Hij pikte zijn wagonnetje nadien vervolgens uitstekend aan bij de achtervolgers en strandde op een metertje van een podiumplaats.

"Ik had nooit gedacht dat ik dit zou presteren", glunderde Devriendt achteraf. "Voor mij was dit geen dag in de hel. Ik ben constant blijven rijden om zo ver mogelijk te geraken in de finale. Toen Van Aert en Küng bij mij kwamen, heb ik alles gegeven."

Ik cijfer me snel weg voor de rest. Nu kwam ik toch eens in een situatie dat ik mijn kans kon gaan. Dit was een supermooie dag. Tom Devriendt

Tijdens hun vlucht waren Mohoric en Devriendt opvallend vaak aan het overleggen. Wat werd daar gezegd? "Mohoric wou dat ik rapper reed", lachte de Belg. "Maar ik moest nadenken over wat er nog kwam."