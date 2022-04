"Kalf!" Yves Lampaert valt na botsing met onvoorzichtige fan en ziet podium in rook opgaan

"Een supporter? Een kalf", sprak Yves Lampaert op de piste van Roubaix. "Wanneer ik een bocht aansnijd, zet hij geen stap achteruit, maar steekt hij zijn arm uit."



"Ik raak hem en verlies de controle over mijn stuur. Het is jammer dat zoiets gebeurt. Blijf liever thuis als je de koers niet aanvoelt. Zeker niet als de inzet zo groot is."

Droomde Lampaert van de overwinning? "Ik was zeker niet de sterkste vandaag."

"Toen ik weg was met Mohoric voelde ik dat ik niet veel overschot had. De 3e plaats was maximaal haalbaar", is hij eerlijk.



"Ik zat op mijn limiet. Dat heb ik Mohoric ook gezegd. Met een podiumplaats was ik echt wel tevreden geweest."



De Weg naar Roubaix is nog niet afgelopen voor Lampaert. "Hopelijk rijd ik volgend jaar dezelfde koers, maar dan met de benen van vorig jaar."