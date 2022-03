Op 17 april probeert Yves Lampaert zijn droom weer te realiseren op de piste van Roubaix. Ook dit voorjaar kruipt Iedereen Beroemd in zijn wiel. In deze aflevering zie je de pruillip van Lampaert nadat hij te horen krijgt dat hij zijn rentree niet zal maken in Harelbeke en zijn reactie na de zege van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem. Over 3 jaar weten we of zijn voorspelling klopt.