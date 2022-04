Herstelde Wout van Aert knalt meteen naar 2e plaats in Roubaix: "Ik heb mezelf verbaasd"

Wie de voorbije weken het wielrennen even niet gevolgd heeft, zou vandaag nooit vermoed hebben dat Wout van Aert bijna 3 weken aan de kant heeft gestaan met een covidbesmetting. De toprenner vloog als vanouds over de kasseien in Roubaix.

"Ik heb mezelf verbaasd", sprak hij na de koers op de legendarische wielerpiste. "Teleurgesteld ben ik zeker niet, wel super tevreden. Ik ben heel blij met mijn 2e plaats, een beloning."

Wout van Aert stond (officieel) niet aan de start als kopman van Jumbo-Visma. "Ik had een vrije rol gekregen en dat liep best goed. Ik bleef van pech gespaard, in tegenstelling tot Christophe (Laporte, red). Hij was vanaf de eerste strook aan het sukkelen met lekke banden."



"In het Bos van Wallers kreeg ik pech. Dat maakte het niet makkelijk, maar de benen voelden beter aan dan verwacht. Ik kon de finale rijden."





In de finale nam de Belgische kampioen de regie in handen. "Omdat de bonus van de vroege vluchters nog best groot was. Dus moest ik beginnen te koersen om nog kans te maken op de overwinning. Tot ik nog een keer met pech kreeg af te rekenen."