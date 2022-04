Hein Vanhaezebrouck na bekerwinst: "Wens Anderlecht geweldige play-offs toe"

Van valse bescheidenheid kun je Vanhaezebrouck niet betichten. "Uiteindelijk ben ik vier volledige jaren bij Gent geweest. Daarin hebben we één keer kampioen gespeeld, één keer de Supercup gewonnen en één keer de Beker van België gewonnen. We hebben één keer overwinterd in de Conference League, één keer overwinterd in de Europa League en zelfs één keer overwinterd in de Champions League", somde hij op. "Dat is niet slecht, zou ik zeggen."

"Overwinteren in de Champions League zou boven alles moeten staan, maar dat is geen prijs. Dus wat Gent betreft, komt dit na de titel. Je mag niet vergeten dat ik met Kortrijk ook kampioen ben geweest in tweede klasse. Dat was ook heel mooi. Ik vind het nog altijd spijtig dat ik met hen hier de bekerfinale heb verloren, want dat was voor hen een geweldig cadeau geweest. Ik had Kortrijk zó graag Europees voetbal gegeven."