Wint Vanhaezebrouck na 7 jaar opnieuw een prijs met Gent? "Het zal van details afhangen"

Aanvoerder Vadis Odjidja was er bij tijdens de verloren bekerfinale in 2019 en wil morgen dan ook absoluut in het winnende kamp staan. "Het is een heel belangrijke wedstrijd voor iedereen die iets met KAA Gent te maken heeft. Het is altijd mooi

om een prijs te pakken, dus we weten wat ons te doen staat."



"Deze week is er goed gewerkt. Ik denk dat er een relaxe sfeer heerst binnen de groep. Morgen zal de nervositeit wel wat toenemen, maar we zijn goed voorbereid op deze wedstrijd", vertelde de middenvelder.



In 2008 speelden beide teams ook de finale. Toen won Anderlecht na een waar doelpuntenfestijn met 2-3. Verwacht Odjidja een gelijkaardige wedstrijd? "Ik denk dat de match sowieso redelijk gesloten zal zijn. Het zal op details aankomen, zoals vaak het geval is in finales."



"We moeten klaar zijn voor alle mogelijke scenario’s. De helft van het stadion zal ook gevuld zijn met Anderlecht-supporters. Het wordt dus belangrijk om rustig te blijven", sloot de aanvoerder af.