RETRO: Herbeleef de trauma's en triomfen van Gent en Anderlecht in de beker

AA Gent en Anderlecht hebben een goed gevuld verleden in de Beker van België. Gent won de trofee drie keer, Anderlecht negen keer en dan waren er ook nog een aantal (traumatisch) verloren finales. Duik mee in ons archief voor bekerbeelden in blauw, wit en paars.

Laatste triomf in 2008 en 2010

Van je vrienden moet je het hebben: Anderlecht klopt Gent in 2008

Er is de laatste week al veel gezegd en geschreven over de bekerfinale van 2008. Niet alleen was het de laatste triomf van Anderlecht in de beker, maar ook de vorige bekerfinale tussen Anderlecht en Gent. Kijk mee hoe AA Gent lange tijd domineerde, Khalilou Fadiga bijna een wereldgoal maakte, maar het uiteindelijk twee spelers met een Gent-verleden waren die Anderlecht de 3-2-zege schonken. Mbark Boussoufa scoorde zelfs met het hoofd.

Altijd prijs in het tweede seizoen van Michel Preud'homme: Gent klopt Cercle met 3-0 in 2010

Kort na de verloren bekerfinale tegen Anderlecht stelt AA Gent Michel Preud'homme aan als nieuwe trainer. Wat we toen nog niet wisten, maar nu wel: met Preud'homme is het vaak wachten tot zijn tweede seizoen voor een prijs. Preud'homme won in zijn tweede seizoen bij Standard de titel en pakt in zijn tweede seizoen bij Gent de beker. Dankzij goals van Coulibaly, Leye en Grondin sluit Gent een sterk seizoen af met een prijs. 26 jaar hadden de Gent-fans daar op moeten wachten.

Elk met een klein trauma naar het Koning Boudewijnstadion

Anderlecht verliest van grote rivaal in de extra tijd in 2015

Wat is er pijnlijker dan de bekerfinale verliezen tegen je grote rivaal? De bekerfinale verliezen door een doelpunt in de 92e minuut tegen je grote rivaal.



Veel fans van Anderlecht zullen liever niet herinnerd worden aan de laatste bekerfinale van de club. Anderlecht verloor in 2015 van Club Brugge met 2-1. Paars-wit (die middag roos en wit) ging van de hemel naar de hel in enkele minuten. Mitrovic maakte 1-1 in de 89e minuut en toch verloor Anderlecht nog voor de verlengingen. De matchwinnaar van toen speelt ondertussen zelf voor Anderlecht: Lior Refaelov.

Na 63 jaar wint een tweedeklasser opnieuw de beker: KVM klopt Gent in 2019

AA Gent werd in zijn laatste bekerfinale met een andere vernedering geconfronteerd. Het was torenhoog favoriet tegen 1B-club KV Mechelen in 2019. Van 1956 was het geleden dat een tweedeklasser nog eens de beker had gewonnen en AA Gent kwam bovendien op een 1-0-voorsprong. Het liep toch nog fout voor de Gentenaars. Met in een hoofdrol een Nederlandse doelman in Mechelse loondienst: Michael Verrips.

Wie ouder is dan 30 jaar herinnert zich deze misschien?

Na 20 jaar wachten opnieuw bekersucces voor Gent

Als de namen Aad Koudijzer, Tony Rombouts of Michel De Wolf u bekend in de oren klinken, dan zal u met veel plezier kijken naar de beelden van de tweede bekerzege uit de geschiedenis van AA Gent. Het was de tijd dat beenharde tackles slechts een gele kaart opleverden en Rik De Saedeleer het commentaar voorzag. Gent versloeg Standard in 1984 met 2-0 en was na 20 jaar wachten opnieuw bekerwinnaar.

Het afscheid van Goethals in 1989 tegen Standard

In de jaren 80 won Anderlecht twee bekers op een rij. Twee keer door dezelfde tegenstander te kloppen: Standard. Twee keer zat dezelfde "tovenaar" op de trainersbank van paars-wit: Raymond Goethals. De gewonnen bekerfinale van 1989 was zijn afscheid van Anderlecht. Hij werd na de match op de schouders van de spelers getild. (Goethals kwam nadien voor 1 Europese match wel nog kort terug naar paars-wit.)

Uit de tijd van zwart-wit televisie