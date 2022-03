Terug naar 2008: Anderlecht klopte AA Gent in de finale van de Belgische beker

Boussoufa en Gillet nekken hun ex-club

Op 18 mei 2008 opende Dominic Foley na 6 minuten de score voor AA Gent, maar amper een minuut later bracht Jan Polak Anderlecht al weer op gelijke hoogte.

Dankzij een treffer van Adekanmi Olufade op het halfuur had Gent weer een bonus te pakken, maar in het laatste kwart van de match realiseerde RSCA nog een ommekeer.

Mbark Boussoufa en Guillaume Gillet gingen in twee minuten op en over hun ex-club.

Het was meteen de laatste bekerzege van Anderlecht, dat het sindsdien enkel nog in 2015 tot in de finale schopte. Club Brugge won toen met 2-1.

AA Gent won in 2010 de bekerfinale van Cercle Brugge (3-0), maar de nederlaag tegen KV Mechelen (2-1 in 2019) ligt nog altijd zwaar op de maag.