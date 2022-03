Anderlecht plaatst zich op cruisecontrol voor de bekerfinale

Anderlecht - Eupen in een notendop:

Murillo en Magallan buiten slap verdedigen maximaal uit

Het bleef éénrichtingsverkeer in het Lotto Park, maar Anderlecht kon amper kansen puren uit dat veldoverwicht. De beste werd door Kouamé van dichtbij over doel gemikt. Een onmondig Eupen kon er zo ondanks een figurantenrol toch de spanning inhouden.

Maar net als in de heenwedstrijd speelde Anderlecht die vroege voorsprong even snel weer kwijt. Toen maakte Prevljak 10 minuten na de openingstreffer van Refaelov gelijk, nu bracht hij Eupen amper 5 minuten na de 1-0 weer langszij. Met een flinke dosis geluk weliswaar, zijn schot week af op Magallan en liet Van Crombrugge zo kansloos achter.

Kouamé mept Eupen K.O.

Die spanning smolt meteen na de rust als sneeuw voor de zon. De tweede helft was nog geen halve minuut bezig toen uitblinker Refaelov de bal perfect op het hoofd van Kouamé schilderde en die kopte de 3-1 bijzonder knap buiten het bereik van Nurudeen.

Wedstrijd gespeeld, al maakte Gomez het bijna nog spannend met een dramatische terugspeelbal op Van Crombrugge. Prevljak rook zijn kans om nog maar eens te scoren, maar botste op een prima redding van de Anderlecht-doelman.

Daarmee was het lastigste achter de rug voor paars-wit. De thuisploeg hield de touwtjes stevig in handen, Eupen kon geen weerwerk meer bieden. De wedstrijd eindigde bovendien nog in mineur voor de bezoekers toen Nuhu in de slotfase een tweede gele kaart pakte.

Zo krijgen we in het paasweekend een heruitgave van de bekerfinale van 2008. Toen pakte Anderlecht zijn laatste bekerwinst, ruim 14 jaar later krijgt paars-wit eindelijk nog eens een kans om zich weer tot bekerwinnaar te kronen.