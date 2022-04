4.500 fans zakken af naar Lotto Park voor open training: "Die beker is een must"

"Het is leuk om nog eens een training te zien, dit is de eerste keer sinds corona", vertellen de paars-witte fans. Sommigen zijn met vrienden gekomen, anderen werden meegesleurd door hun kroost. "Mijn zoon is nog niet zo vaak hier geweest dus het is leuk voor hem om de spelers eens van dichtbij te zien", vertelt een papa.

En wat wordt het de komende weken? De fans hebben er vertrouwen in. "Hopelijk beginnen we met het winnen van de bekerfinale. Ik heb er wel vertrouwen in." Een andere fan is iets strenger: "de beker is een must, zeker weten".

"Als we de beker winnen hebben we nog eens een prijs, dat is 5 jaar geleden."