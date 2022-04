Doorbreekt Anderlecht de bekervloek die paars-wit al 14 jaar achtervolgt?

Doorbreekt Anderlecht komende maandag na ruim tien jaar de vloek van de Beker? Sinds de laatste triomf in 2008 stapelde paars-wit de ontgoochelingen op. Van een pijnlijke blamage tegen een amateurclub, over penaltytrauma's tot memorabele nederlagen tegen rivalen: een overzicht.

2008-2009: Missers De Sutter breken zuur op

Eindstation: 1/8e finale na 2-1 nederlaag tegen KV Mechelen Enkele maanden na de triomf op de Heizel sneuvelt Anderlecht al snel als bekerhouder. Ondanks een 7-1-zege in de competitie was KV Mechelen te sterk. Bjorn Vleminckx zorgde met een strafschop voor de openingstreffer. Nemanja Rnic wiste die uit, maar Joachim Mununga schonk de thuisploeg alsnog de zege. Bij paars-wit was Tom De Sutter de gebeten hond door een handvol missers.

2009-2010: Bozovic de boeman

Eindstation: kwartfinale na 2-2* tegen Cercle Brugge Wat zegt u de naam Bojan Bozovic nog? De voormalige speler van Cercle Brugge is in januari 2010 de grote kwelduivel van Anderlecht. In de kwartfinales van de Beker scoort hij in de heenwedstrijd de cruciale 2-1, na goals van Boussoufa en Kouyaté. Ook in de return is de Montenegrijn van levensbelang voor de Vereniging. Hij scoort het enige doelpunt in Jan Breydel. Anderlecht is gewipt op basis van uitgoals.

2010-2011: Weer klappen in het Kuipje

Eindstation: 1/8e finale na 1-0 tegen Westerlo In het Kuipje spookt het wel eens voor Anderlecht. Tijdens de bekercampagne 2010-2011 was het niet anders. Kort na rust scoort Paulo Henrique de openingstreffer voor Westerlo. Zelfs een invalbeurt van Romelu Lukaku brengt geen soelaas meer. Anderlecht out.

2011-2012: Blamage tegen amateurs Rupel Boom

Eindstation: 1/8e finale na 1-2 tegen Rupel Boom Het blijft één van de strafste bekerstunts aller tijden. In 2011 slaagt derdeklasser Rupel Boom erin om Anderlecht met schaamrood op de wangen te laten afdruipen in het Astridpark. Ariël Jacobs gunt heel wat sterkhouders rust en beklaagt zich dat al snel. De amateurs van Rupel Boom boeken de overwinning van hun leven.

2012-2013: De climax van het penaltytrauma

Eindstation: halve finale na penalty's tegen Racing Genk Het seizoen van 2012-2013 van Anderlecht? Dat was ook de jaargang van de gemiste penalty's. Paars-wit bibberde dan ook toen het in de halve finale van de beker tegen Racing Genk op strafschoppen uitdraaide. Terecht, zo bleek. Onder meer Biglia, Odoi, Jovanovic en Proto misten hun elfmeter. Anderlecht was uitgeschakeld.

2013-2014: Alles wees op nieuw fiasco

Eindstation: 1/8e finale na penalty's tegen Westerlo Een 1/8e finale, het Kuipje én strafschoppen: dat moest wel foutlopen. De avond begon al slecht toen Sherjill MacDonald de score opende voor Westerlo. Massimo Bruno zette de scheve situatie recht - en deed dat nog eens in de verlengingen. Maar dan moesten de penalty's nog komen... Aleksandar Mitrovic trapte ze toen iets moeilijker binnen dan nu. De Serviër miste de cruciale elfmeter.

2014-2015: Tranen op de Heizel na goal Refaelov

Eindstation: finale na 2-1 tegen Club Brugge Bij supporters van Club Brugge ligt het moment nog vers in het geheugen, fans van Anderlecht willen de herinnering verdringen. In een historische bekerfinale trapte Lior Refaelov blauw-zwart in de 92e minuut naar bekerwinst. Drie minuten eerder had Aleksandar Mitrovic nochtans de 1-0 van Tom De Sutter uitgewist.

2015-2016: Pandoering in Kortrijk

Eindstation: 1/8e finale na 4-2 tegen Kortrijk Een demonstratie van formaat... maar niet van Anderlecht. Kortrijk tikte paars-wit helemaal weg in de 1/8e finale van de Beker. De horroravond van de recordkampioen werd ingeluid door een flater van Davy Roef. De eerste van vier tegengoals die de doelman uiteindelijk zou incasseren.

2016-2017: Teo van held naar anti-held

Eindstation: 1/8e finale na penalty's tegen Charleroi

Onder druk of niet: Anderlecht-coach René Weiler stuurde een B-ploeg het veld in voor de bekerpartij tegen Charleroi. Omdat het 10 minuten voor tijd nog steeds 1-1 stond, stuurde Weiler zijn topschutter Lukasz Teodorczyk het veld in. Met succes, leek het eerst. De Pool scoorde de 1-2. Alleen incasseerde Anderlecht in de slotminuten alsnog een discutabele gelijkmaker. De strafschoppenreeks bleek opnieuw dodelijk. Misser van de cruciale penalty? Lukasz Teodorczyk...

2017-2018: De pint van Sa Pinto

Eindstation: 1/8e finale na 0-1 tegen Standard Eén van de meest komische taferelen uit de bekergeschiedenis was het. Het bekerduel tussen Anderlecht en Standard in 2017 zal voor altijd bekend staan om de onemanshow van Rouches-coach Sa Pinto. In minuut 80 lag de trainer plots languit op het veld. Wat bleek: een bekertje bier was vanuit de tribunes in de buurt van Sa Pinto beland... Zijn collega Hein Vanhaezebrouck noemde het "de schwalbe van het jaar". De nederlaag van Anderlecht - door een vroege goal van Carlinhos - werd plots een voetnoot.

2018-2019: Historische nederlaag tegen Union

Eindstation: 1/16e finale na 0-3 tegen Union Tegenwoordig haalt Union bijna wekelijks de nationale pers met straffe zeges. In 2018 was dat iets minder gebruikelijk. De traditieclub - toen nog in tweede klasse - stuntte door de Brusselse bekerderby met 0-3 te winnen. Grote held die avond is Youssouf Niakaté met een geweldige hattrick.

2019-2020: Kansloos onderuit tegen Club

Eindstation: kwartfinale na 0-2 tegen Club Brugge Een wedstrijd was het eigenlijk nooit. In het bekerduel tegen grote rivaal Club Brugge werd pijnlijk duidelijk hoe ver Anderlecht is afgegleden. Het gaat met 0-2 onderuit na goals van Vormer en Balanta - al had de score eigenlijk veel ruimer kunnen oplopen. Vincent Kompany, op dat moment nog speler, baalde als een stekker.

2020-2021: Knauw in Europese ambities