Drie bekerfinales als fan, nu als speler: "Moet fantastisch zijn om beker naar Gent te brengen"

De verloren finale van 2019 tegen KV Mechelen kon Samoise niet live bekijken door een scholentoernooi in Spanje. "Maar daar heb ik niet echt iets gemist", lacht Samoise. "Maar het is zeker speciaal om bekerfinales eerst als supporter en dan als speler mee te maken."

"Toen verloren we met 3-2, maar twee jaar later stond ik opnieuw in het Koning Boudewijnstadion voor de finale tegen Cercle Brugge (in 2010). Toen lukte het wel", vertelt Samoise.

De vorige keer dat Anderlecht en AA Gent een bekerfinale tegen elkaar speelden was Matisse Samoise 6 jaar (hij is geboren op 21 november 2001).

In 2008 was het een verrassing geweest als Gent zou hebben gewonnen, maar een extra gevoel van revanche heb ik niet.

De bekerfinale in 2008 tegen Anderlecht was een nagelbijter, waarin AA Gent goed speelde, maar niet beloond werd. Supporters hopen op een andere uitslag maandag, maar voor Samoise is het geen revanchematch.

"Het was een mooie match in 2008. Toen was het een verrassing geweest als Gent zou hebben gewonnen, maar een extra gevoel van revanche heb ik niet. Voor zo een wedstrijd is er altijd genoeg motivatie."

"Een bekerfinale is altijd speciaal en groter dan andere wedstrijden. Je voelt dat iedereen er enorm naar uitkijkt, maar we trainen niet anders dan gewoonlijk. Zotte tackles doen we nooit meer de dag voor een match."

De rechtstreekse tegenstander van Samoise wordt mogelijk Sergio Gomez, al is de Spanjaard van Anderlecht onzeker. Voor Samoise mag de Spanjaard fit geraken.

"Eigenlijk maakt het me niet uit tegen wie ik sta. Ik focus op mijn eigen wedstrijd. Ik heb trouwens al tegen Gomez gespeeld en ik vond dat een leuk duel. Hij speelt aanvallend, en dat betekent dat er voor mij ook meer ruimte is."