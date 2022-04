Gent wint Beker van België na fletse finale en strafschoppen tegen Anderlecht

Gent - Anderlecht in een notendop

Gent kan overwicht niet omzetten in goals

De Buffalo's waren baas, tot Anderlecht plots een opflakkering kende. Na een prachtige combinatie strandde een deviatie van Verschaeren op Roef. Een omhaal van Refaelov, een afgeblokt schot van Olsson en een volley van Verschaeren waren al een pak minder gevaarlijk, en daarmee was de kous af voor paars-wit in de eerste helft.

Angst om te verliezen regeert na rust

Ook een milieuactivist zorgde voor oponthoud. Hij maakte zich met kabelbinders vast aan het doel, maar werd vrij snel losgesneden en weggesleept. Vlot voetbal kregen we in de reguliere speeltijd niet meer te zien, laat staan doelgevaar.

Reddende Roef nekt ex-werkgever Anderlecht

De knallende opening van de verlengingen verraste dan ook het hele Koning Boudewijnstadion. Nurio kopte in duikvlucht onbegrijpelijk naast een voorzet en aan de overkant haalde Samoise de doorgebroken El Hadj net op tijd bij.

Anderlecht leek zijn energiereserves ondertussen het best te beheren. Gent moest paars-wit op wilskracht bijbenen en was maar wat blij toen Kouamé onbesuisd over de lat mikte. Toch was de grootste kans nog voor de Buffalo's. Lemajic kroonde zich bijna tot de onwaarschijnlijke Gentse held, maar tikte van dichtbij op de lat.

De loterij van de strafschoppen dus, en daarin zette De Sart meteen de toon met een pegel in de bovenhoek. Tot 4-3 ging het gelijk op. Van Crombrugge stelde het Gentse delirium nog een minuutje uit door na de misser van Cullen de penalty van Ngadeu te redden, maar collega Roef had het laatste woord. Hij pakte het flauwe rollertje van Murillo en schonk Gent zo zijn vierde Beker van België.