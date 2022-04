Vincent Kompany hoopt op eerste Anderlecht-trofee in 5 jaar: "Dit is een prioriteit"

Kompany: "De beker heeft aan waarde en beleving gewonnen"

Hoe schat Kompany de kansen van zijn ploeg in? "Ik zie geen favoriet. De kansen zijn 50-50. we hebben al goed gespeeld tegen Gent, maar we willen de prestatie omzetten in een resultaat. Het zal morgen van momenten afhangen, van sleutelmomenten: wat er gebeurt in hun zestien en in onze zestien."

"Het is een stadion van grote momenten, morgen volgt er hopelijk nog een. We bereiden ons het hele seizoen al voor op zo'n beslissend moment. Ik zag een groep die bereid is om info op te nemen en zich voorbereidt om een prestatie te leveren", klonk het in typische Kompany-stijl.

"Ik moet nog even het onderscheid maken tussen Anderlecht of de Rode Duivels, maar de bekleding lijkt hier toch hetzelfde te zijn", grapte Kompany vanuit het Koning Boudewijnstadion, het decor waar het maandag allemaal zal gebeuren.

Anderlecht wacht al 5 jaar op een prijs, sinds de landstitel in 2017. Hoe belangrijk is het voor de club om een nieuwe trofee te pakken? "We appreciëren binnen de club waar we nu staan, morgen volgt er een eerst poging om een prijs te pakken."



"Maar het is belangrijk dat het daarna niet ophoudt. Ik kan hier van alles uitspreken, maar uiteindelijk gaat het over hard werken. Vroeger begon Anderlecht aan elke wedstrijd met een voorsprong, vandaag beginnen we misschien met een achterstand. We moeten rustig blijven en onszelf richting succes knokken."

"Toen ik speler was, was de beker in Anderlecht minder belangrijk, maar dat is vandaag helemaal anders. ik voel ook dat de beker in het Belgisch voetbal meer belang en beleving heeft gekregen. Voor ons is dit gewoon een prioriteit."